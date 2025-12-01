特朗普證實與委內瑞拉總統馬杜羅通話　但拒透露內容

美國與委內瑞拉近月關係持續惡化，美國總統特朗普證實，已經與委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)通話，但拒絕透露具體內容。早前有消息指，特朗普在與馬杜羅通話時直接發出威脅，指如果馬杜羅不肯主動下台，美國將會考慮採取包括動用武力在內的其他手段。特朗普日前在社交平台發文，指委內瑞拉上空及附近空域應該被視為全面關閉。被問到言論是否意味美國即將對委內瑞拉發動空襲，特朗普周日(11月30日) 在空軍一號專機見記者時表示，委內瑞拉並非美國的友好國家，因此作出有關空域的警告，但同時強調不代表即將進行空襲，大家不要過份解讀。

有參議員稱白宮給馬杜羅離開選項

《紐約時報》日前報道，特朗普上月較早時曾經與馬杜羅通話，討論兩人在美國會晤的可能性。特朗普證實已經跟馬杜羅通話，但沒有說明談話細節。

華府指控馬杜羅領導販毒集團，9月以來，鎖定加勒比海疑似販毒船展開空襲，造成至少83人死亡。特朗普上周更放話，美國將很快展開地面行動，以遏止委內瑞拉涉嫌走私毒品份子。美國參議院軍事委員會成員、共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)不認為特朗普會派兵攻打委內瑞拉，認為總統只是要保護美國的國土，還透露白宮已經提出讓馬杜羅有機會離開，前往俄羅斯或其他國家。