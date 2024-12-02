特朗普警告對加拿大金磚國家徵關稅 杜魯多訪美「撲火」

關稅是美國候任總統特朗普對付「敵方」的殺手鐧。他警告金磚國家，若試圖「去美元化」，將向這些國家的進口貨加徵100%關稅。他早前也警告，若加拿大和墨西哥再不解決毒品和非法移民湧入美國問題，會對兩國進口貨徵收25%關稅。面對「威嚇」，加國總理杜魯多上周五旋風式訪美，前往佛州與特朗普會面，討論關稅等議題，兩人形容會面富有成效。

傳媒報道，杜魯多周六與特朗普在佛州海湖莊園共晉晚餐約3小時，期間討論關稅、邊境安全、芬太尼以及能源等議題。杜魯多其後對記者說，「這是一場很好的對話」，並在社交平台發放二人共晉晚餐的合照，留言「期待我們再度合作」。