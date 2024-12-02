特朗普警告對加拿大金磚國家徵關稅 杜魯多訪美「撲火」

關稅是美國候任總統特朗普對付「敵方」的殺手鐧。他警告金磚國家，若試圖「去美元化」，將向這些國家的進口貨加徵100%關稅。他早前也警告，若加拿大和墨西哥再不解決毒品和非法移民湧入美國問題，會對兩國進口貨徵收25%關稅。面對「威嚇」，加國總理杜魯多上周五旋風式訪美，前往佛州與特朗普會面，討論關稅等議題，兩人形容會面富有成效。
傳媒報道，杜魯多周六與特朗普在佛州海湖莊園共晉晚餐約3小時，期間討論關稅、邊境安全、芬太尼以及能源等議題。杜魯多其後對記者說，「這是一場很好的對話」，並在社交平台發放二人共晉晚餐的合照，留言「期待我們再度合作」。
特朗普形容會面甚具成效，雙方討論了多項須共同努力解決的重要議題，包括芬太尼等毒品危機。他表明從中國湧入的芬太尼奪走了許多人的性命，美國不會再任由民眾成為毒品受害者，對此，加拿大承諾與美方合作，共同處理非法移民和毒品問題。加拿大駐美大使亦表示，正研究在邊境採取額外措施，會與特朗普過渡團隊保持接觸，為合作處理邊境問題做好準備。
特朗普上周六在社交平台也發文警告，若金磚國家以行動削弱美元地位，會對其進口貨徵收100%關稅。他要求這些國家承諾不成立新的金磚貨幣或支持其他貨幣來取代美元，強調金磚貨幣在全球貿易上不可能取代美元。
普京斥美國將貨幣「武器化」
金磚國家是由新興市場國家組成的國際組織，由巴西、俄羅斯、印度及中國創立，至今已擴大至9國。該組織尋求減少對美元依賴，包括考慮創建共同貨幣，但各國意見分歧。俄羅斯總統普京今年10月在金磚國家峰會上批評美國將貨幣「武器化」，稱不是俄羅斯拒絕使用美元，而是美國不容許，俄羅斯只有尋求替代方案，但他認為創建金磚貨幣的構想暫未成熟。