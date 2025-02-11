特朗普貿易戰升級 稱對進口鋼鋁加徵25%關稅

美國總統特朗普甫上台便挑起貿易戰，繼向中國加徵關稅，以及推遲徵收加拿大和墨西哥貨品關稅後，又再出招，周日稱將宣布向所有進口美國的鋼鋁加徵25%關稅，包括加墨兩國。他又重申會徵收「對等關稅」(reciprocal tariffs)，即若有國家對美貨品徵稅，美國也會向對方貨品徵關稅。
特朗普周日乘坐空軍一號飛往新奧爾良出席超級碗賽事，向記者稱周一會宣布將對進入美國的鋼鐵徵收25%關稅。被問及鋁時，他說「鋁也一樣」。他也可能在周二或周三宣布實施對等關稅，「若他們向我們徵收130%關稅，我們不向他們徵稅，無可能」。特朗普上周五提出對等關稅時，股票市場應聲受挫，因消費者消費意欲下降，不少受訪者稱愈來愈擔心關稅問題。
加國成第51州 特朗普：認真的
特朗普又在超級碗比賽前播出的一個訪問稱，對加拿大成為美國第51個州是認真的。他重提與加國的貿易赤字，「我認為加拿大成為第51個州較好，因我們每年與加拿大的貿易損失2,000億美元(約1.56萬億港元)，我不會讓此發生」。加總理杜魯多上周五與商界和工會領袖舉行閉門會議時稱，特朗普有關言論是「真的」，他渴望擁有加國天然資源。特朗普向加、墨徵收25%關稅給予30天「寬限期」，他在訪問中指兩國回應措施並不足夠。加拿大是美國最大的鋁材供應國，去年首11個月的鋁材進口量佔美國整體近八成，墨西哥則排在第二位。
中國反制措施昨生效
美國上周二起向中國貨品加徵10%關稅，中方的反制措施昨生效，包括美國煤碳和液化天然氣加徵15%關稅，原油、農產品及大排量汽車則加徵10%關稅。外交部昨重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是兩國人民利益；現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話與協商。中方敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化。