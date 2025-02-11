特朗普貿易戰升級 稱對進口鋼鋁加徵25%關稅

美國總統特朗普甫上台便挑起貿易戰，繼向中國加徵關稅，以及推遲徵收加拿大和墨西哥貨品關稅後，又再出招，周日稱將宣布向所有進口美國的鋼鋁加徵25%關稅，包括加墨兩國。他又重申會徵收「對等關稅」(reciprocal tariffs)，即若有國家對美貨品徵稅，美國也會向對方貨品徵關稅。

特朗普周日乘坐空軍一號飛往新奧爾良出席超級碗賽事，向記者稱周一會宣布將對進入美國的鋼鐵徵收25%關稅。被問及鋁時，他說「鋁也一樣」。他也可能在周二或周三宣布實施對等關稅，「若他們向我們徵收130%關稅，我們不向他們徵稅，無可能」。特朗普上周五提出對等關稅時，股票市場應聲受挫，因消費者消費意欲下降，不少受訪者稱愈來愈擔心關稅問題。