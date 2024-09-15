特朗普賀錦麗合唱《我愛你中國》瘋傳 又係DeepFake搞出來｜美國大選2024｜(有片)

在人工智能(AI)的DeepFake(深偽技術)愈來愈普及下，「有圖有片有真相」的時代早已過去。隨著美國大選2024愈來愈近，一段由共和黨候選人特朗普及民主黨候選人賀錦麗的「合唱」片段，據報在內地愈傳愈熱，但其實又是DeepFake創作出來，並非真實，而二人其實也「合唱」過其他歌曲，但今次唱的是《我愛你中國》，在中美關係緊張下，格外受注視。

特朗普賀錦麗合唱｜曾DeepFake過多次合唱包括《好心分手》

內地短片平台《抖音》內、由特朗普和賀錦麗「合唱」的《我愛你中國》獲得逾3萬次讚好及逾萬次轉發，有網民留言稱他二人「馬上成純成的中國人」。其實在過去多個月裡，早已有類似的DeepFake片在網上流傳，特朗普除曾跟賀錦麗「合唱」《我愛你中國》外，亦「唱」過《好心分手》、《因為愛情》及《郎的誘惑》等；而也有特朗普跟拜登「合唱」，「唱出」《一剪梅》、周華健的《朋友》，以及陳奕迅的《最佳損友》等。

據報道，名為「小強同學」的創作者共製作了逾200部類似影片，其中一部更獲伊朗大使館帳號轉發。有美媒關注做法會影響資訊真確性，但創作者強調其目的只屬娛樂。