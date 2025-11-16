特朗普資產申報揭狂掃債券　公債之外最愛高通及Meta

根據最新文件顯示，美國總統特朗普在8月至10月間，大量購入企業與市政債券，總價值至少8,200萬美元（約6.38億港元），估算實際規模更可能超過3.37億美元（約26.2億港元）。 包括政策變動而受惠的領域 《路透社》報道，根據美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）15日公布的申報資料顯示，特朗普（Donald Trump）在8月28日至10月2日期間，進行超過175筆金融交易，這些資料基於《1978年政府倫理法》（Ethics in Government Act）所要求的透明度規範，僅揭露每筆投資的大致金額區間。

文件顯示，特朗普多數新買入的資產為市政、州政府、縣政府、學區與其他公部門相關機構所發行的債券，包括因特朗普政策變動而受惠的領域，例如金融業監管鬆綁。

資產總額至少達16億美元 此外，他購入的公司債包括博通、高通等晶片製造商，以及Facebook母公司Meta Platforms等科技企業，還包括居家賣場家得寶（Home Depot）、藥妝連鎖業者CVS Health Corp等零售業，以及高盛、摩根士丹利等華爾街銀行。 根據另一份申報顯示，特朗普自1月20日重返白宮以來，已購買超過1億美元（約7.78億港元）的債券，並從加密貨幣、高爾夫俱樂部、授權業務等領域的收益，仍持續匯入其名下，《路透社》根據文件估算，特朗普資產總額至少達16億美元（約124億港元）。