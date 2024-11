一句「特朗普將會搞返掂!」(Trump will fix it!)口號,可能撼動了不少選民。(美聯社)

美國大選2024以「閃電式紅潮」快速揭盅,美聯社一項訪問了全國11萬名選民的調查,或可揭示特朗普勝選原因。

調查由上周一開始持續至大選日當日,結果發現有39%受訪選民認為經濟及就業是最重要議題,比率最高,其次是非法移民問題(20%),這兩大議題均被視為特朗普強項;反觀被視為賀錦麗強項的墮胎議題,僅得11%選民覺得最重要、然後才是醫療(8%)及氣候問題(7%),而種族歧視及外交政策則更加少人關心。

60%人覺得經濟差 最關注食物雜貨價錢

此外,有高達七成選民認為國家正處於錯誤軌道;約六成人認為經濟不太好/差,並有近七成選民稱「非常關注」食物雜貨的價格。美聯社以「賀錦麗選民由民主(前景)帶動,特朗普支持者則因通脹及非法移民(問題)而來」(Harris voters motivated by democracy, Trump supporters by inflation and immigration)總結。