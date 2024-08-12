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國際
2024-08-12 23:22:34

特朗普踢爆賀錦麗萬人空巷照片造假 揭一大破綻 真相係點？｜美國大選2024(有片)

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特朗普指飛機前成棚人，但機身倒影就無人，認為賀鋪麗照片造假。(互聯網)

特朗普指飛機前成棚人，但機身倒影就無人，認為賀鋪麗照片造假。(互聯網)

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美國大選2024共和黨總統候選人特朗普，周日在其自家社交平台Truth Social發文，「踢爆」民主黨對手賀錦麗一張萬人空巷的接機相，是以人工智能(AI)修圖造假，把大量支持者「key」上去。

特朗普說得繪聲繪影、頭頭是道，並特別點出照片的一個重大破綻，指若細心查看機身的倒影，就會發現反影裡面，根本就空無一人，他不禁問道︰「有人留意到賀錦麗在機場欺騙大家嗎？」又說「飛機(的倒影中)沒有人，她用了AI來展現龐大的所謂支持者，但他們並不存在！」真相又是怎樣？

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特朗普的指稱、現場照片及參選人近況︰

特朗普指機身倒影不見人群，認為照片做假。(互聯網) 特朗普指賀錦麗照片用AI做手腳。(互聯網) 美聯社拍到現場的確有很多人。(美聯社) 路透社也拍到現場人群。(路透社) 有照片可見現場有很多人。(互聯網) 特朗普指機身倒影不見人群，認為照片做假。(互聯網)

美國大選2024｜機身並非平面鏡 弧度大導致倒影變遠

副總統賀錦麗當日乘坐專機空軍二號飛抵底特律，特朗普上傳的照片可見飛機旁邊有大批賀錦麗支持者。驟眼看來，他們的身影好像真的沒有出現在機身的倒影裡，但有清醒的網民點出，一切都與飛機機身的弧度有關，因其弧度很大，導致民眾的倒影變得非常遙遠，而且集中得恍如一條線。

美國大選2024｜美聯社 路透社照片 網上片段均見人群

再者，除了賀錦麗陣營自己發布的照片，美聯社及路透社等外媒，當日均有攝影記者在場拍照，同樣拍到現場有大量賀錦麗支持者在接機，相中的機身同樣不像鏡子般反映到龐大人群，證明那是正常現像，而不是經過AI改圖。網上亦有當日賀錦麗專機抵埗片段，可見停機坪上確有大批民眾在等候。

網上片段可見現場人群︰

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