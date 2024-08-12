特朗普踢爆賀錦麗萬人空巷照片造假 揭一大破綻 真相係點？｜美國大選2024(有片)

美國大選2024共和黨總統候選人特朗普，周日在其自家社交平台Truth Social發文，「踢爆」民主黨對手賀錦麗一張萬人空巷的接機相，是以人工智能(AI)修圖造假，把大量支持者「key」上去。
特朗普說得繪聲繪影、頭頭是道，並特別點出照片的一個重大破綻，指若細心查看機身的倒影，就會發現反影裡面，根本就空無一人，他不禁問道︰「有人留意到賀錦麗在機場欺騙大家嗎？」又說「飛機(的倒影中)沒有人，她用了AI來展現龐大的所謂支持者，但他們並不存在！」真相又是怎樣？
特朗普的指稱、現場照片及參選人近況︰
美國大選2024｜機身並非平面鏡 弧度大導致倒影變遠
副總統賀錦麗當日乘坐專機空軍二號飛抵底特律，特朗普上傳的照片可見飛機旁邊有大批賀錦麗支持者。驟眼看來，他們的身影好像真的沒有出現在機身的倒影裡，但有清醒的網民點出，一切都與飛機機身的弧度有關，因其弧度很大，導致民眾的倒影變得非常遙遠，而且集中得恍如一條線。
美國大選2024｜美聯社 路透社照片 網上片段均見人群
再者，除了賀錦麗陣營自己發布的照片，美聯社及路透社等外媒，當日均有攝影記者在場拍照，同樣拍到現場有大量賀錦麗支持者在接機，相中的機身同樣不像鏡子般反映到龐大人群，證明那是正常現像，而不是經過AI改圖。網上亦有當日賀錦麗專機抵埗片段，可見停機坪上確有大批民眾在等候。