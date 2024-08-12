特朗普踢爆賀錦麗萬人空巷照片造假 揭一大破綻 真相係點？｜美國大選2024(有片)

美國大選2024共和黨總統候選人特朗普，周日在其自家社交平台Truth Social發文，「踢爆」民主黨對手賀錦麗一張萬人空巷的接機相，是以人工智能(AI)修圖造假，把大量支持者「key」上去。

特朗普說得繪聲繪影、頭頭是道，並特別點出照片的一個重大破綻，指若細心查看機身的倒影，就會發現反影裡面，根本就空無一人，他不禁問道︰「有人留意到賀錦麗在機場欺騙大家嗎？」又說「飛機(的倒影中)沒有人，她用了AI來展現龐大的所謂支持者，但他們並不存在！」真相又是怎樣？