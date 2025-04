特朗普轉軚 中國關稅將大幅下降

美國總統特朗普向中國開打關稅戰,在中方還擊下,他連番加徵中國貨品關稅至145%,震散全球股市及搞亂經濟。他周二似乎轉軚,稱對中國的高關稅將「大幅下降,但不會是零」(come down substantially, but it won't be zero)。特朗普又表示,相信會與中國達成協議,在談判中不會對中國採取強硬態度。《華爾街日報》引述白宮一名官員稱,作為與北京談判一部分,美方考慮將中國關稅減至50%至65%之間。外交部發言人郭嘉昆昨稱,一邊說要同中方達成協議,一邊不斷搞極限施壓,這不是同中方打交道的正確方式,也是行不通的。如果美方真的想通過對話談判解決問題,就應該停止威脅訛詐,在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。圖:路透社、美聯社

國家主席習近平昨上午在北京與到訪的阿塞拜疆總統阿利耶夫會談時指,關稅戰、貿易戰損害各國正當權益,破壞多邊貿易體制,衝擊世界經濟秩序。中方願同阿方一道,維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序,堅定維護自身正當權益,捍衛國際公平正義。習近平在會上宣布建立中阿全面戰略夥伴關係,開啟中阿全方位合作新篇章,助力兩國發展振興。