特朗普轉軚 中國關稅將大幅下降

國家主席習近平昨上午在北京與到訪的阿塞拜疆總統阿利耶夫會談時指，關稅戰、貿易戰損害各國正當權益，破壞多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序。中方願同阿方一道，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。習近平在會上宣布建立中阿全面戰略夥伴關係，開啟中阿全方位合作新篇章，助力兩國發展振興。

美國總統特朗普向中國開打關稅戰，在中方還擊下，他連番加徵中國貨品關稅至145%，震散全球股市及搞亂經濟。他周二似乎轉軚，稱對中國的高關稅將「大幅下降，但不會是零」(come down substantially, but it won't be zero)。特朗普又表示，相信會與中國達成協議，在談判中不會對中國採取強硬態度。《華爾街日報》引述白宮一名官員稱，作為與北京談判一部分，美方考慮將中國關稅減至50%至65%之間。外交部發言人郭嘉昆昨稱，一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。圖：路透社、美聯社

習近平：關稅戰衝擊世界經濟秩序

特朗普「服軟」言論也引起內地網民熱議，贊同「特朗普頂不住了」。《環球時報》前總編輯胡錫進指出，特朗普原以為高關稅加上實施對華「孤立」的威脅，能夠嚇住中國，中國會以退讓的姿態主動向美求和。但是幾輪中美激烈交手後，特朗普團隊現在確認了中方不會後退的決心，也看到中國打持久戰的態度是認真的，中方根本沒有與他們急於媾和的意思。經過評估，他們已相信了中國有能力把自己的立場堅持得很久，遠超美方的承受力，知道對峙下去就是中美之間的消耗戰，那根本不在他們的計劃之中。

財長指中美貿易戰不可持續

美國有線新聞網絡(CNN)稱，習近平無致電特朗普談判，反而透過外交途徑與其他貿易夥伴打交道，對抗美國試圖以關稅戰經濟孤立中國。特朗普周二在白宮出席活動時表達期望與習近平回到談判桌，被問到他會否採取強硬態度與中國或習近平達成協議，以及官員會否提及新冠疫情議題，特朗普很快回答「不會」，而且會「非常友善」。他認為中國最終要達成協議，否則他們將不能在美國做交易。

至於關稅方面，特朗普稱「145%十分高，將不會那麼高，也不會接近此高稅率；將會大幅下降，但不會是零」。他作出有關回應，是因有記者問及財長貝森特在當天稍早出席一個私人投資會議時表示，中美之間的高關稅有如貿易禁運。消息人士又透露，貝森特在會議上稱，與中國的貿易戰不可持續，期望在近期可以降溫，將令世界及市場鬆一口氣。他向投資者表示，中美不會決裂或完全脫鈎，美方目標是貿易再度平衡。貝森特也透露，雙方還未開始會談，他預期有關磋商將很艱辛，但兩國可能在2到3年內達成全面協議。

