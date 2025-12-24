特朗普辦愛國者運動會　如《飢餓遊戲》各州派一男一女參賽

綜合報道，特朗普上周四(18日)宣布，白宮將舉辦「愛國者運動會」(The Patriot Games)，作為明年美國建國250週年慶祝活動一部分，「我們將在秋天舉辦首屆愛國者運動會，這是一場史無前例、為期4天的體育賽事，將有最優秀的高中運動員參賽，每個州和地區將派出一名男運動員和一名女運動員」，他還保證不會有男性運動員參加女性賽事。特朗普於7月曾透露，運動會將會有電視直播，並由衞生與公眾服務部長小甘迺迪主持。

網民：謝謝史諾總統 美國史上第一次飢餓遊戲

《飢餓遊戲》為美國科幻反烏托邦冒險系列電影。故事講述末日後的美國，施惠國強逼12區每區派出一男一女競逐飢餓遊戲，作為對過去叛亂的扭曲的懲罰和持續的政府恐嚇策略，參賽者互相殘殺直至剩下一個生還者，生還者將為他們所在的行政區贏得食物和物資。由於「愛國者運動會」賽制與《飢餓遊戲》相當類似，不但引起民主黨人在網路上嘲諷，亦引發網民熱議。特朗普18日在負責籌劃、舉辦總統級別的全國性活動的無黨派組織「自由250」(Freedom 250)的YouTube上，公布明年美國建國250週年的活動規劃。一批網民在該YouTube影片下留言諷刺：「原來他看了《飢餓遊戲》，覺得這是個好主意」、「謝謝史諾總統(《飢餓遊戲》中施惠國的獨裁統治者)，美國史上第一次飢餓遊戲」、「接下來就是國定殺戮日了」、「誰準備好參加飢餓遊戲了」。