特朗普辭退參謀長聯席會議主席　國防部料裁最少5％文職

五角大廈表示，特朗普還將撤換美國海軍作戰部長，該職位由第一位領導軍隊的女性海軍上將弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）擔任。以及將撤換空軍副參謀長和陸、海空軍軍法總監。

報道稱，特朗普的決定引發了五角大廈的動盪，在「美國優先」政策下，五角大廈已準備好大規模解僱文職人員、大幅調整預算和調整軍事部署。

特朗普去年在競選總統期間曾揚言要解僱「覺醒」（woke）路線的將軍，以及那些須對2021年阿富汗撤軍行動亂象負責的人。特朗普並沒有對他撤換布朗的決定作出解釋。現任國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上任前曾表示，布朗在軍中專注推動「多元、平等、包容」（DEI）事務，應將他撤換。