特朗普辭退參謀長聯席會議主席　國防部料裁最少5％文職

美國總統特朗普上任後不斷調整聯邦政府人事。他21日開除了參謀長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），並將更換另外5名軍方高層。
特朗普接着宣布提名退役空軍中將凱恩（Dan "Razin" Caine）接任參謀長聯席會議主席。凱恩曾是F-16戰鬥機飛行員，直到去年年底還擔任中央情報局（CIA）軍事事務副主任。
解僱「覺醒」路線的將軍
五角大廈表示，特朗普還將撤換美國海軍作戰部長，該職位由第一位領導軍隊的女性海軍上將弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）擔任。以及將撤換空軍副參謀長和陸、海空軍軍法總監。
報道稱，特朗普的決定引發了五角大廈的動盪，在「美國優先」政策下，五角大廈已準備好大規模解僱文職人員、大幅調整預算和調整軍事部署。
特朗普去年在競選總統期間曾揚言要解僱「覺醒」（woke）路線的將軍，以及那些須對2021年阿富汗撤軍行動亂象負責的人。特朗普並沒有對他撤換布朗的決定作出解釋。現任國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上任前曾表示，布朗在軍中專注推動「多元、平等、包容」（DEI）事務，應將他撤換。
約5400名試用期員工離職
另外，負責人事與戰備事務的國防部次長塞爾尼克（Darin Selnick）21日宣布，五角大廈將削減5至8%的文職人力，以提高效率，使國防部重新專注在特朗普的優先要務，並恢復軍隊戰備狀態。
作為這項初步努力的一部分，預期從下周起將有約5,400名試用期員工離職，此後將會凍結招聘，並同時進一步分析人力需求。
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