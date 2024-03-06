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國際
2024-03-06 13:03:00

特朗普造勢播已故歌手Sinéad O'Connor名曲　遭唱片公司要求停用

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特朗普造勢播已故歌手Sinéad O'Connor名曲，遭唱片公司要求停用。(網上圖片)

特朗普造勢播已故歌手Sinéad O'Connor名曲，遭唱片公司要求停用。(網上圖片)

美國前總統特朗普早前於造勢晚會上使用已故歌手Sinéad O'Connor的名曲《Nothing Compares 2 U》，遭其唱片公司要求停止在政治集會中使用她的音樂。

Sinéad O'Connor生前所屬唱片公司Chrysalis Records發聲明表示：「眾所周知，Sinéad O'Connor一生都恪守嚴格的道德準則，對人類同胞誠實、善良、公平和正派。眾生」、「因此，我們憤怒地得知特朗普在其的政治集會上一直在使用她標誌性的《Nothing Compares 2 U》表演」。聲明又指，Sinéad O'Connor是土生土長的都柏林人，如果她的作品被某個她稱作是「聖經中所說的惡魔」之人用這種方式不當呈現，她一定會感到「厭惡、受傷，被污辱」。Sinéad O'Connor生前以個人對宗教、性、女權主義和戰爭等議題直言不諱而聞名。聲明總結「作為她遺產的守護者，我們要求唐納德·特朗普及其同夥立即停止使用她的音樂。」

特朗普造勢會還用了貓王、Abba等名曲。(AP)

特朗普造勢會還用了貓王、Abba等名曲。(AP)

特朗普造勢會還用了貓王、Abba等名曲

特朗普於上月24日的造勢晚會上，除了使用Sinéad O'Connor版本的《Nothing Compares 2 U》，還使用了Abba 的《Dancing Queen》、Johnny Cash 的《Ring of Fire》和「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的《Suspicious Minds》等歌曲。Nothing Compares 2 U》原曲由Prince所唱作，Sinéad O'Connor1990年翻唱，在英國排行榜上連續四週排名第一。Sinéad O'Connor於去年7月去世，終年56歲。

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