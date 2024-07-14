特朗普遇刺｜共和黨人預期再入主白宮將更順利 「他剛剛已贏了選舉」掌控參眾兩院可期

美國前總統特朗普在賓夕法尼州造勢大會上遇刺、右耳受傷，他中槍後起身後向台下支持者大喊著像是「奮戰」的口號，不少共和黨人事後抓緊時機發動攻勢，表示原本就有勝算的特朗普，重返白宮之路將變得更加輕鬆，甚至共和黨可能贏得參眾兩院控制權。
政治新聞媒體Politico分析指，特朗普遇刺受傷後，許多共和黨人認為事件將鞏固支持者，激發他們出來投票。威斯康辛州眾議員表示，特朗普在這次槍擊中大難不死，「他剛剛已贏了選舉」。
特勤人員在一片恐慌聲中護送特朗普走下講台，一頭亂髮的特朗普收起驚魂未定的表情，停步並轉向群眾，振臂疾呼：「戰鬥(fight)、戰鬥、戰鬥」，掀起台下支持者熱烈掌聲。
特朗普遇刺｜展現「命硬」形象
特朗普一向習慣面對憤怒群眾，擅長以煽動性言論炒熱仇恨。但他又立刻穩住情緒、隨機應變，展現將危機轉化為最佳政治能力。這振臂畫面在社交網瘋傳，營造出特朗普「命硬」、「強人」的形象，加上身後又有飛揚的美國國旗，強化事件的政治影響力。
田納西州聯邦眾議Tim Burchett表示，「這會變成競選口號」，同時這段在網上瘋傳的影片比任何事都「更能激發基本盤(選民)的熱情」。
特朗普遇刺｜陰謀論：拜登下令槍擊特朗普
不少共和黨人認定這是暗殺事件。Politico指，喬治亞州眾議員Mike Collins拋出陰謀論，稱特朗普的對手、總統拜登下達槍擊令，民主黨將特朗普當靶心。猶他州眾議員Mike Lee與特朗普任內擔任國家安全顧問的Robert O'Brien發表聯合聲明，趁機呼籲拜登下令撤銷對特朗普所有的刑事指控。
特朗普遇刺｜激起選民出來投票
紐約州眾議員Anthony D’Esposito直指，儘管特朗普已在邊境安全和經濟議題上取得贏面，但今次槍擊事件毫無疑問將激發選民出來投票。
也有分析指，今次行刺事件甚至讓共和黨人對完全執政，即贏得總統和參眾兩院，更具信心。
兩黨都呼籲徹查事件，眾院監督委員會主席、共和黨眾議員James Comer指，還有很多問題尚待釐清，民眾要知道真相。
共和黨全國代表大會將於本月15日登場，特朗普即將接受共和黨正式提名參選總統。總統拜登上月底因首場辯論表現不佳、健康狀況遭質疑，正面臨民主黨內呼籲退選的聲浪。