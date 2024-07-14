特朗普遇刺｜共和黨人預期再執政將更順利 「他剛剛已贏了選舉」掌控參眾兩院可期

美國前總統特朗普在賓夕法尼州造勢大會上遇刺、右耳受傷，他中槍後起身後向台下支持者大喊著像是「奮戰」的口號，不少共和黨人事後抓緊時機發動攻勢，表示原本就有勝算的特朗普，重返白宮之路將變得更加輕鬆，甚至共和黨可能贏得參眾兩院控制權。

政治新聞媒體Politico分析指，特朗普遇刺受傷後，許多共和黨人認為事件將鞏固支持者，激發他們出來投票。威斯康辛州眾議員表示，特朗普在這次槍擊中大難不死，「他剛剛已贏了選舉」。

特朗普遇刺後臉側和右耳受傷濺血，特勤局人員衝上前掩護，他起身後振臂，口中似乎喊著「奮戰、奮戰、奮戰」。田納西州聯邦眾議Tim Burchett表示，「這會變成競選口號」，同時這段在網上瘋傳的影片比任何事都「更能激發基本盤(選民)的熱情」。