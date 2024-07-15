特朗普遇刺｜同學憶述：20歲槍手內向寡言「遭欺凌得很慘」

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺受傷，20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)被特勤局狙擊手當場擊斃。克魯克斯前年高中畢業，美國廣播公司(ABC)報道，高中同學形容他是「文靜、友善」的學生，精於數學，常給人「孤獨」印象。報道指，克魯克斯讀高中時是數學資優生。

特朗普遇刺｜槍手因衣著被嘲笑

克魯克斯在社交上很「內向」，同學已不記得他曾否談到政治或特朗普的話題。

曾與克魯克斯同校的Jason Kohler憶述，克魯克斯常被欺凌，「他話很少，但就是會被欺凌。他被欺凌得很慘」。他說，有次在學校走廊遇上克魯克斯，對方木無表情，平日午飯時總是獨自一人、像是被排斥，又被同學嘲笑穿迷彩服上課。