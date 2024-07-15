特朗普遇刺｜同學憶述：20歲槍手內向寡言「遭欺凌得很慘」

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺受傷，20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)被特勤局狙擊手當場擊斃。克魯克斯前年高中畢業，美國廣播公司(ABC)報道，高中同學形容他是「文靜、友善」的學生，精於數學，常給人「孤獨」印象。報道指，克魯克斯讀高中時是數學資優生。
特朗普遇刺｜槍手因衣著被嘲笑
克魯克斯在社交上很「內向」，同學已不記得他曾否談到政治或特朗普的話題。
曾與克魯克斯同校的Jason Kohler憶述，克魯克斯常被欺凌，「他話很少，但就是會被欺凌。他被欺凌得很慘」。他說，有次在學校走廊遇上克魯克斯，對方木無表情，平日午飯時總是獨自一人、像是被排斥，又被同學嘲笑穿迷彩服上課。
網上片段顯示，疑為木克魯克斯的黑衣男子在學校裡激動地對人咆哮：「別來煩我！」，多人用手機拍攝他。
特朗普遇刺｜槍手愛電玩
克魯克斯2022年從伯特利公園市高中(Bethel Park High School)畢業，因數學和科學成績優異獲得500美元獎金。同學說，他從未表現出對政治特別感興趣，只是喜歡組裝電腦和玩遊戲。報道指，他案發時在社區內一間療養院任廚房工，擁當地射擊俱樂部會籍至少一年。讀高中時，他曾在資產管理公司BlackRock的廣告中隨同老師出鏡，該公司已將廣告下架。
特朗普遇刺｜槍手居住社區有打獵傳統
《紐約時報》報道，克魯克斯家鄉的縣議會代表Dan Grzybek指出，當地社區屬於「相當穩定的中產階級，甚至屬於中等偏上」。
槍手居住的賓夕法尼亞州貝塞爾公園市(Bethel Park)，一名槍械店老闆Bruce Piendl被問到區內有多少槍械店，表示：「賓州西部有漁獵和戶外活動的深厚傳統……這裡方圓10英哩有一堆槍械俱樂部。」當地一個槍會證實克魯克斯是會員。