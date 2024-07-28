特朗普遇刺｜女特工太矮被轟無用 特朗普力挺︰她想擋子彈(有片)

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州巴特勒市造勢時遭遇刺殺未遂，一名勇敢的女特工在槍擊事件中「用身體保護」他，事後卻遭包括極右翼人士等多方攻擊。特朗普昨日(27日)公開為該名女特工辯護，稱她「想擋子彈」(wanted to take a bullet)，並譴責那些認為女性難勝任特工的評論，贏得不少分數。

特朗普遇刺｜特勤局女局長 日前辭職

特朗普當日幸運地躲過了暗殺，在集會上由特工迅速護送下台，事件引起各方對現場保安的質疑，特勤局女局長齊特爾(Kimberly Cheatle)日前在巨大壓力下宣布辭職。

特朗普遇刺｜右翼評論員︰特勤局不應該有女性

但有評論仍然窮追猛打，有右翼評論員認為女性特工的體能，不足以應對這種突發情況。著名保守派主持人沃爾什(Matt Walsh)在社交平台X發文說：「特勤局不應該有女性」，揚言特勤局人員理應是最優秀的，不應該有女人份兒。富豪馬斯克亦表示：「用一個小個子來保護一個大男人，就像在沙灘上穿一條過小的泳褲——遮不住主體。無論男女，都需要足夠大才能勝任。」