特朗普遇刺｜女特工太矮被轟無用 特朗普力挺︰她想擋子彈(有片)

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州巴特勒市造勢時遭遇刺殺未遂，一名勇敢的女特工在槍擊事件中「用身體保護」他，事後卻遭包括極右翼人士等多方攻擊。特朗普昨日(27日)公開為該名女特工辯護，稱她「想擋子彈」(wanted to take a bullet)，並譴責那些認為女性難勝任特工的評論，贏得不少分數。
特朗普遇刺｜特勤局女局長 日前辭職
特朗普當日幸運地躲過了暗殺，在集會上由特工迅速護送下台，事件引起各方對現場保安的質疑，特勤局女局長齊特爾(Kimberly Cheatle)日前在巨大壓力下宣布辭職。
特朗普遇刺｜右翼評論員︰特勤局不應該有女性
但有評論仍然窮追猛打，有右翼評論員認為女性特工的體能，不足以應對這種突發情況。著名保守派主持人沃爾什(Matt Walsh)在社交平台X發文說：「特勤局不應該有女性」，揚言特勤局人員理應是最優秀的，不應該有女人份兒。富豪馬斯克亦表示：「用一個小個子來保護一個大男人，就像在沙灘上穿一條過小的泳褲——遮不住主體。無論男女，都需要足夠大才能勝任。」
特朗普遇刺｜特朗普力挺女特工︰她用全力保護我
特朗普昨日在明尼蘇達州聖克勞德舉行的另一場集會上說：「她用全力保護我，卻被假新聞批評身高不夠。我們不能容忍這樣的偏見」。他表示，當時「在場(保鑣)沒有一個人反應慢，(包括)在我右邊的一位女士，一位漂亮的人……她非常勇敢，她為我擋著一切，她想擋子彈」。
特朗普遇刺｜網民認同︰以身保護仲想點？
據報目前特勤局內人員約有25%為女性，為數約2,000人，有前女特工強調所有人選不論男女，都要經過同樣嚴格的測試。特勤局發言人回應外界對女特工的質疑，指質疑毫無根據，侮辱了局內的女性人員，以及詆毀了局方人員的專業和奉獻精神。特朗普今次發言獲得不少網民讚賞，有人指事件中的女特工已經用身體保護特朗普，「還可要求她甚麼？」；但也有人認為事件不關性別的事，而是身高問題。