特朗普遇刺｜市場投資者料特朗普將壓倒勝利 押注再入主白宮交投將上揚

特朗普耳朵受傷血流披面，被護送離台時揚起拳頭。(美聯社)

特朗普遭槍擊普遍認為有利其選情，市場投資者周日稱或現壓倒勝利，押注特朗普勝出的交投將上揚。路透社引述投資經理稱，在槍擊前外界預期特朗普勝出推高美元，令美國國債孳息率向上，未來數星期有關交投將上升。

列根遇襲後支持率升22個百分點

這是繼已故美國總統列根(Ronald Reagan)於1981年遭試圖暗殺後，首次發生美國總統或主要政黨的總統候選人遇刺，足以顛倒11月5日大選的形勢。目前特朗普與拜登的支持率接近。新加坡Vantage Point Asset Management首席投資員Nick Ferres表示，「記憶中列根遭試圖暗殺後，其支持率上升22個百分點。今次選舉將現壓倒勝利。」