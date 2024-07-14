特朗普遇刺｜市場投資者料特朗普將壓倒勝利 押注再入主白宮交投將上揚

特朗普遭槍擊普遍認為有利其選情，市場投資者周日稱或現壓倒勝利，押注特朗普勝出的交投將上揚。路透社引述投資經理稱，在槍擊前外界預期特朗普勝出推高美元，令美國國債孳息率向上，未來數星期有關交投將上升。
列根遇襲後支持率升22個百分點
這是繼已故美國總統列根(Ronald Reagan)於1981年遭試圖暗殺後，首次發生美國總統或主要政黨的總統候選人遇刺，足以顛倒11月5日大選的形勢。目前特朗普與拜登的支持率接近。新加坡Vantage Point Asset Management首席投資員Nick Ferres表示，「記憶中列根遭試圖暗殺後，其支持率上升22個百分點。今次選舉將現壓倒勝利。」
Tesla馬斯克表態：支持特朗普
各國領袖譴責今次遇刺事件，部分商界領袖也表態，其中電動汽車製造商Tesla的行政總裁馬斯克已表示，支持特朗普。拜登已因首場電視辯論表現欠佳、認知健康受質疑，而陷入難堪局面，支持者和政治捐款人均施壓他退選；現再加上特朗普遭槍擊事件，拜登的選情可說是雪上加霜。
移民和經濟是美國人主要關心議題，路透社民調顯示選民均認為特朗普是解決經濟問題的最佳人選，即使白宮強調目前經濟穩固、通脹放緩和低失業率。市場分析認為，若特朗普再度上台，貿易政策將更強硬、少些市場規限和氣候變化政策將放寬；投資者預期明年期限屆滿的企業及個人減稅措施將延長，在特朗普領導下美國財赤將增加。