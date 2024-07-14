特朗普遇刺｜支持者頭中槍 現場急症室醫生：做心肺復甦救不回

美國特朗普遇刺耳朵受傷，治療後已出院。事件造成集會觀眾1死、2人重傷，槍手則當場擊斃。一名衣服染血的觀眾受訪稱，他是急症室醫生，聽到有人大叫「他中槍了，他中槍了。」趕忙走到傷者身旁，他倒在長凳之間，流了大量血，替他做心肺復甦(CPR)，但返魂乏術。

白色恤衫染血的Rico Elmore向美國有線新聞網絡(CNN)稱，見到有人中槍，走向傷者按著他大量流血的頭。報道指，Elmore身體明顯顫抖，稱他並無受傷，只見到一名觀眾受傷，並無見到特朗普那邊發生甚麼事。共和黨參議員候選人Dave McCormick稱，目堵特朗普遭槍擊，當時特朗普正介紹他出場，約一分鐘後，聽到連續七或八響槍聲。他又指，從肩膀望向後面見到一男子嚴重受傷，其他人為他急救。McCormick表示，現場約有1.5萬人，進入集會前經金屬探測檢查。另一共和黨眾議員稱，與McCormick坐在前排，那名中槍觀眾距離他們不超過20呎。