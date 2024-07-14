特朗普遇刺・有片｜特朗普右耳中彈流血現已出院　將如期出席全國代表大會 (持續更新)

美國前總統特朗普出席美國大選競選集會期間遭到槍擊，右耳受傷流血，大批特工立即上前護送他離開。據當地傳媒報道，疑似槍手已被特工擊斃，特朗普現時狀況良好，但事件亦造成場內觀眾死傷。最新報道亦指出，特朗普已經出院並會如期出席周一的共和黨全國代表大會，又引述白宮官員稱拜登已經與特朗普通電話。

特朗普：感覺被子彈撕裂皮膚

特朗普在賓夕法尼亞州舉行競選集會，他發表演講期間現場突然傳出槍聲，他隨即蹲下，多名特工隨即上前重重包圍他並掩護他登上汽車離開，其間特朗普仍不斷揮舞拳頭，向支持者示意他不會認輸。從現場片段可見，在聽到槍聲後特朗普與身後觀眾一同踎低，現場傳出驚慌民眾的尖叫聲，當特朗普離開時觀眾亦不忘吶喊和揮手回應特朗普。

事後特朗普在社交網站表示，當時他感覺被子彈撕裂了皮膚，流了很多血，又稱難以相信這種行為竟在美國發生，感謝特勤局和其他執法部門就事件的迅速反應。特朗普的競選團隊亦發表聲明指，特朗普狀況良好，正在一間醫療機構接受檢查。不過，美國賓夕法尼亞州警方表示，特朗普並非被子彈擊中，而是被據稱遭子彈射擊的提詞機玻璃碎片擊中。

附近天台連開8槍狙擊特朗普

有報道指，槍手在集會會場外一棟大樓的天台，以AR步槍連開8槍狙擊特朗普，事件列作企圖行刺，由聯邦調查局聯同特勤局調查。白宮在社交網站表示，總統拜登已收到針對特朗普集會現場槍擊事件的初步簡報。國土安全部已聯絡特朗普和拜登競選團隊，採取一切措施加強保安，又在紐約特朗普大樓及其他地點加強巡邏。