特朗普遇刺｜滿面鮮血振臂一呼 專家：已成2024選戰經典畫面 共和黨趁機散布陰謀論

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺、右耳中彈受傷，他滿臉是血、振臂一呼的畫面反映了政治暴力，卻也很快就成了特朗普競選經典圖，已有人預測這張照片很快會被神話化。
彭博和美國政治新聞網站POLITICO報道，特朗普這張被美國特勤局人員包圍，後方有美國國旗飄揚的照片，已成為社交網瘋傳和電視新聞狂播的畫面。
可能當特朗普副手人選以及國會議員們都在社交網分享該照片，並貼文力挺特朗普。聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)留言「了不起」，「天佑總統特朗普」。富豪馬斯克留言：「我全力支持總統特朗普，並希望他早日康復。」
共和黨人爭相分享該照片，當中有人趁機散布陰謀論，令政治緊張局勢升溫。聯邦眾議員格林(Marjorie Greene)留言指：「有人剛試圖暗殺總統特朗普……今天每一滴血都要歸咎於民主黨和媒體。多年來，他們一直將他(特朗普)和他的支持者妖魔化。而今天，有人終於試著除掉我們美國優先(America First)的領袖和有史以來最偉大的總統。」聯邦眾議員蓋特茲(Matt Gaetz)貼文指：「我們將克服並打倒惡魔！永不投降！」
這次槍擊事件足以說明特朗普與拜登繼2020年大選之後的二度交鋒，反映出目前美國國內的政治討論中若隱若現的政治暴力感。彭博與美國市調公司「晨間諮詢」(Bloomberg/Morning Consult)5月一項民調早就顯示，搖擺州份選民中，半數對選舉暴力憂心忡忡。
全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」(Eurasia Group)總裁Ian Bremmer指出，特朗普這張血淋淋的照片將會成為「明天的每個頭條」。華府智庫「昆西研究所」(Quincy Institute)副所長Trita Parsi指，這張照片將成為「定義2024大選的影像」。
多項民調已顯示，無論是全美還是關鍵州份，特朗普都持續領先拜登，加上民主、共和兩黨都認為，拜登上月底災難級的辯論，有助特朗普選情。