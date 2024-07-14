特朗普遇刺｜滿面鮮血振臂一呼 專家：已成2024選戰經典畫面 共和黨趁機散布陰謀論

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州造勢大會上遇刺、右耳中彈受傷，他滿臉是血、振臂一呼的畫面反映了政治暴力，卻也很快就成了特朗普競選經典圖，已有人預測這張照片很快會被神話化。

彭博和美國政治新聞網站POLITICO報道，特朗普這張被美國特勤局人員包圍，後方有美國國旗飄揚的照片，已成為社交網瘋傳和電視新聞狂播的畫面。

可能當特朗普副手人選以及國會議員們都在社交網分享該照片，並貼文力挺特朗普。聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)留言「了不起」，「天佑總統特朗普」。富豪馬斯克留言：「我全力支持總統特朗普，並希望他早日康復。」