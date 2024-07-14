特朗普遇刺｜特勤局狙擊手擊殺施襲者　網傳白人男性槍手倒斃畫面

美國前總統特朗普（Donald Trump）13日在賓夕法尼亞州舉行造勢時，遭到槍手從場外開火，右耳受傷濺血，經治療後現已出院。槍手隨即當場遭特勤局人員擊斃，目前已知為白人男性，不過具體身分仍有待釐清。

《美聯社》報道，美國特勤局表示，一名槍手向舞台開了多槍，造成1名觀眾死亡，2人重傷。據指出，槍手是從「集會場地外的高處」開槍的，而槍手隨後被特勤局特工當場擊斃。執法部門消息人士表示，槍擊事件正朝企圖暗殺進行調查。