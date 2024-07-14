特朗普遇刺｜特勤局狙擊手擊殺施襲者　網傳白人男性槍手倒斃畫面

美國前總統特朗普（Donald Trump）13日在賓夕法尼亞州舉行造勢時，遭到槍手從場外開火，右耳受傷濺血，經治療後現已出院。槍手隨即當場遭特勤局人員擊斃，目前已知為白人男性，不過具體身分仍有待釐清。
《美聯社》報道，美國特勤局表示，一名槍手向舞台開了多槍，造成1名觀眾死亡，2人重傷。據指出，槍手是從「集會場地外的高處」開槍的，而槍手隨後被特勤局特工當場擊斃。執法部門消息人士表示，槍擊事件正朝企圖暗殺進行調查。
距離舞台約約121米
根據一段網傳畫面，當特朗普正在台上發表演說時，其右後方紅色建築屋頂上可見2名黑衣狙擊手。接着現場接連爆出槍響，鏡頭一轉可見特朗普已被特勤人員壓在地上。槍手在距離舞台約400英尺（約121米）的屋頂上被槍殺，有目擊者稱他看到特工「打爆了槍手的頭」。
《紐約郵報》稱，目前僅知槍手為一名白人男性，疑似穿着淺色軍裝的槍手遺體倒在一處建築屋頂上的畫面也在網上流傳。《BBC》在場外訪問了多名前來參加造勢的支持者，他們表示在槍擊事件發生前，看到一名可疑人物熊爬上附近建築物的屋頂。《美聯社》報道，當局在現場找到了一把AR步槍。
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