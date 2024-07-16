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國際
2024-07-16 10:40:17

特朗普遇刺｜特朗普出席共和黨代表大會　右耳包紮精神不俗(多圖有片)

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特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社)

特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社)

美國共和黨總統參選人特朗普遇刺後首次公開露面，於當地時間周一（15日）晚上出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，他入場獲全場鼓掌歡呼及高叫「fight、fight、fight」，特朗普亦舉手示意，精神不俗，身旁保安明顯加強。78歲的特朗普及後與其39歲副手、俄亥俄州參議員萬斯(JD Vance)同台，與部分在場人士握手，他沒有發表講話，只是一再說多謝，其後與萬斯坐下。

黨代表大會為期四日，已確認特朗普獲足夠黨代表人票數，正式獲提名為共和黨總統候選人，預計他將在大會最後一日接受提名。他早前在社交平台宣布與萬斯搭檔出選。

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特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮。(美聯社) 特朗普遇刺後首次公開露面，周一出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，與39歲副手萬斯同台。(美聯社)

另外，總統拜登受訪時談及槍擊案後與特朗普通話的情況，形容對話「非常親切」，他告知特朗普十分關注事件，希望了解他的實際情況。對於早前於社交平台叫支持者將特朗普放在「靶心位置」的形容詞，拜登解釋是希望外界將注意力集中在特朗普的言行，但他承認用語不當，犯了錯誤。