特朗普遇刺｜特朗普出席共和黨代表大會　右耳包紮精神不俗(多圖有片)

美國共和黨總統參選人特朗普遇刺後首次公開露面，於當地時間周一（15日）晚上出席共和黨全國代表大會，現身時右耳有紗布包紮，他入場獲全場鼓掌歡呼及高叫「fight、fight、fight」，特朗普亦舉手示意，精神不俗，身旁保安明顯加強。78歲的特朗普及後與其39歲副手、俄亥俄州參議員萬斯(JD Vance)同台，與部分在場人士握手，他沒有發表講話，只是一再說多謝，其後與萬斯坐下。



黨代表大會為期四日，已確認特朗普獲足夠黨代表人票數，正式獲提名為共和黨總統候選人，預計他將在大會最後一日接受提名。他早前在社交平台宣布與萬斯搭檔出選。