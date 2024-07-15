特朗普遇刺｜特朗普如期啟程往共和黨大會　拜登：不容暴力常態化

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州競選集會的槍擊事件，造成1死2傷，震驚國際。特朗普休息一晚後，啟程前往威斯康辛州，準備出席當地周一舉行的共和黨全國代表大會。特朗普強調在面對邪惡時不會畏懼，呼籲全國團結和保持堅強。美國總統拜登發表全國講話，再次譴責針對前總統特朗普的企圖暗殺事件，指不容忍暴力常態化，他呼籲美國人團結，並下令徹查事件。

特朗普在社交網站表示，經歷過昨日可怕的事件後，考慮過押後兩日出席大會，但最終認為，不能容許槍手或可能的刺殺行為改變行程，因此，決定如期出發，並預告將於會上發言，強調在面對邪惡時不會畏懼，將繼續堅守信念和抵抗，並呼籲全國團結和保持堅強。