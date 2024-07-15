特朗普遇刺｜特朗普︰若沒轉頭看圖表恐已死　形容拜登來電「非常友善」(更新)

美國前總統特朗普在槍擊事件後，乘坐私人飛機由新澤西州轉往威斯康星州，準備出席當地周一舉行的共和黨全國代表大會。 他於事件後首度接受傳媒訪問，向《華盛頓觀察家報》透露，已經開始重寫共和黨全國代表大會上的演講稿，將在周四的演講中側重呼籲國家團結，而非聚焦於批評對手、總統拜登。

特朗普另接受《紐約郵報》訪問時表示，若當時沒有稍微向右轉頭看一張有關非法移民數據的圖表，他「本應該會死」，形容自己「死過翻生」，醫生亦稱從未見過有人被AR-15擊中而生還，指他仍生存是奇蹟。特朗普又指，當特勤局人員將他帶下台時，他仍想繼續向支持者發表講話，但特工表示不安全，必須將他送院，讚揚了特勤人員的英勇行動。他又大讚支持者冷靜，沒有恐慌奔跑離場，明言將會出席被擊斃死亡的支持者葬禮。 特朗普感謝拜登事後來電慰問，形容拜登「非常友善」；又暗示從現在開始他與拜登之間的選戰競爭將會「更加文明」。

