特朗普遇刺｜特朗普︰高舉拳頭力證無恙 重寫周四演說籲國家團結

美國前總統特朗普在槍擊事件後，乘坐私人飛機由新澤西州轉往威斯康星州，準備出席當地周一舉行的共和黨全國代表大會。 他於事件後首度接受傳媒訪問，向《華盛頓觀察家報》透露，已經開始重寫共和黨全國代表大會上的演講稿，將在周四的演講中側重呼籲國家團結，而非聚焦於批評對手、總統拜登。

特朗普憶述，自己一向會看著台下的支持者發言，但他事發時剛好望向大螢幕中展示的數據，因此避過子彈，逃過死亡，「如果我當時沒有這麽做，今天就不會在這兒談話了」。他又指受傷後被特勤局特工帶離演講台時，得知支持者未有恐慌離場，於是緊握拳頭高叫「戰鬥」，是要讓大家知道他無恙，以及美國會繼續前進和保持強大。特朗普又指，受傷後感受到群眾的力量，形容感覺難以形容，相信歷史對今次事件會有判斷。 特朗普又透露於事件後大幅修改周四在共和黨全國代表大會上的演講內容，將聚焦團結，而非批評競選對手、總統拜登的政策，形容是團結國家和全球的機會。