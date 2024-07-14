特朗普遇刺｜目擊者：槍擊一刻轉頭看圖表　子彈才未中頭

美國前總統特朗普（Donald Trump）13日在賓夕法尼亞州造勢時遭遇槍擊，他本人與其兒女已發文報平安。有目擊者透露特朗普在關鍵時刻「轉過頭」，躲過子彈擊中他的頭部。執法部門在現場找到了一把AR步槍。

根據《NBC》，目擊者亞瑟（Vanessa Asher）憶述，自己與造勢舞台僅距離6排，槍響當時特朗普正雙手比劃着，向台下支持者解釋投影幕上的圖表。亞瑟說，特朗普在「關鍵時刻」轉頭看了其中一張圖表，如果他當時沒有這麼做，子彈就會擊中他的腦袋。

以為是鞭炮響了

亞瑟表示，她當下以為是鞭炮響了，並聽到6聲「砰」的聲音。亞瑟說，她很高興特朗普沒事，但她擔心參加集會的孩子們可能遭受創傷，「在我們前面幾排的小女孩她嚇呆了」。