特朗普遇刺｜《紐約郵報》一度誤報槍手是中國人　華人社群抗議

美國聯邦調查局繼續調查前總統特朗普在賓夕法尼亞州競選集會被槍擊事件，暫時仍未能確定被擊斃20歲白人槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)的犯案動機。美國《紐約郵報》的網站一度報道事件兇手是一名華裔男子，一個多小時後修正，但仍引起當地華人社群抗議。
在槍擊事件發生後，《紐約郵報》在當地晚上7時19分刊出一篇報道稱，槍手被指認為一名華裔男子，引起各界關注，惟及後晚上8時51分更新，關於槍手的描述從華裔男子改為白人男子，但還是無法平息華裔社區的怒火。有網民將有關報道截圖，並用紅圈標示出有問題的部份。
報道刊出不久，紐約州民眾何女士致電給撰寫報道的記者，詢問槍手為華裔男子的消息來源是從何得知。對方回應：「實際上是一名白人男性，這篇報道出現了印刷錯誤（misprint）。」何女士說，在電話交談中對方稱願意道歉，但沒有說會在甚麼時候，或以甚麼方式表示歉意，對方則請她與《紐約郵報》編輯聯繫。此事也引來許多華裔民選官員注意，紐約州眾議員鄭永佳據報第一時間致信給《紐約郵報》，但尚未得到回覆。鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，認為華裔總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。
鄭永佳表示，雖然文章在一小時後修正，「但這是遠遠不夠的」，將會繼續聯絡《紐約郵報》，希望得到一個官方的道歉聲明。