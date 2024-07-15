特朗普遇刺｜《紐約郵報》一度誤報槍手是中國人　華人社群抗議

在槍擊事件發生後，《紐約郵報》在當地晚上7時19分刊出一篇報道稱，槍手被指認為一名華裔男子，引起各界關注，惟及後晚上8時51分更新，關於槍手的描述從華裔男子改為白人男子，但還是無法平息華裔社區的怒火。有網民將有關報道截圖，並用紅圈標示出有問題的部份。

報道刊出不久，紐約州民眾何女士致電給撰寫報道的記者，詢問槍手為華裔男子的消息來源是從何得知。對方回應：「實際上是一名白人男性，這篇報道出現了印刷錯誤（misprint）。」何女士說，在電話交談中對方稱願意道歉，但沒有說會在甚麼時候，或以甚麼方式表示歉意，對方則請她與《紐約郵報》編輯聯繫。此事也引來許多華裔民選官員注意，紐約州眾議員鄭永佳據報第一時間致信給《紐約郵報》，但尚未得到回覆。鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，認為華裔總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。