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國際
2024-07-30 09:58:00

特朗普遇刺｜美媒：警方早在事發90分鐘前發現槍手

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特朗普遇刺案，美媒：警方早在事發90分鐘前發現槍手。(資料圖片)

特朗普遇刺案，美媒：警方早在事發90分鐘前發現槍手。(資料圖片)

美國傳媒報道，前總統特朗普被人開槍企圖暗殺當日，當地警方特種部隊早在槍擊發生一個半小時前，就已發現槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，遠早於過往公布的時間。另外，特朗普將以槍擊案受害者身分，接受聯邦調查局(FBI)訪談。

美國多間外國傳媒報道，警方狙擊手早在案發1.5小時前，約下午426分就發現克魯克斯的行蹤，並發短訊通知其他隊員；在約1小時後，狙擊手再次發短訊，表示看到克魯克斯拿測距儀向舞台觀望，表示有需要可通知特勤局狙擊手留意，同時附上克魯克斯的照片。下午611分克魯克斯開槍造成一死兩傷，隨後被特勤局擊斃。

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FBI：槍手非常聰明和孤僻。(AP)

FBI：槍手非常聰明和孤僻。(AP)

FBI：槍手非常聰明和孤僻

聯邦調查局繼續追查案件，透露特朗普已同意接受局方訪問，分享從他視角觀察到的情況，強調是標準的受害者面談程序。聯邦調查局又公布最新調查進展，形容20歲槍手克魯克斯非常聰明和孤僻，事前在網上搜索有關大規模槍擊事件、簡易爆炸裝置以及暗殺政治人物等的資訊，相信他在集會前已有周詳計劃，並花很多心思來掩飾自己的行動，當中包括透過外國加密電郵帳戶，使用化名購入多種化學品和槍械產品。局方指出，由於克魯克斯一向對科學實驗感興趣，他的父母未有對他購入化學品起疑心。

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