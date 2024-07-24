特朗普遇刺｜美特勤局長引咎辭職 拜登：短期內任命新局長

特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)出席眾議院監督委員會的聽證會上承認，是特勤局數十年來的最重大行動失誤，她為局內任何安全漏洞負全責，但當日她堅拒辭職下台。(美聯社)

美國前總統特朗普遭槍擊案，特勤局被批保護不力，特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)周一(22日)出席眾議院監督委員會的聽證會上承認，是特勤局數十年來的最重大行動失誤，她為局內任何安全漏洞負全責，但堅拒辭職下台，惟周二(23日)齊特爾就事件引咎辭職，她向員工發內部電郵，表示對當日的安全漏洞承擔全部責任，懷著沉重心情作出辭職的艱難決定。

國土安全部長馬約卡斯宣布任命特勤局副局長羅納德擔任代理局長。總統拜登發聲明感謝齊特爾任內貢獻，並表示將會在短期內任命一名新局長。拜登強調，對特朗普遇刺事件的獨立調查仍在繼續，期待能檢視調查結果，並相信當日的事件永遠不會再發生。