特朗普遇刺｜美特勤局長：數十年來最大失誤 負全責惟拒下台

美國前總統特朗普遭槍擊案，特勤局被批保護不力，特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)周一(22日)出席眾議院監督委員會的聽證會上承認，是特勤局數十年來的最重大行動失誤，她為局內任何安全漏洞負全責，但堅拒辭職下台：「特勤局的莊嚴任務是保護我們國家的領導人，但在7月13日，我們失敗了。作為特勤局局長，我為局內任何安全漏洞負上全責。」
強調有可疑不等於構成威脅
齊特爾在長達四個半小時的會議上多次被兩黨議員批評，要求她為失誤辭職，但她重申自己是目前領導特勤局的最佳人選，強調將採取糾正行動，確保同類事件永遠不會再次發生。
齊特爾又拒絕回答槍擊案的詳情，包括涉及的安全範圍，以及20歲槍手克魯克斯為何能走上案發樓頂，以及天台上未安排特工。她承認當日事發前接獲2至5次有關可疑人士的通報，但強調有可疑不等於構成威脅，若局方被告知「有實際威脅」，早已叫停集會。
面對共和黨聲稱特勤局拒絕提供保護特朗普資源的指控，齊特爾否認，強調為特朗普的安全級別在競選之前就已經提高，並且隨著威脅的發展再增加所需的保護。
聯邦調查局局長克里斯托弗雷將出席眾議院司法委員會的聽證會。眾議院議長約翰遜還將成立一個兩黨特別工作小組，調查特朗普遭槍擊案。