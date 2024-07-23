特朗普遇刺｜美特勤局長：數十年來最大失誤 負全責惟拒下台

特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)出席眾議院監督委員會的聽證會上承認，是特勤局數十年來的最重大行動失誤，她為局內任何安全漏洞負全責，但堅拒辭職下台。(美聯社)

美國前總統特朗普遭槍擊案，特勤局被批保護不力，特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)周一(22日)出席眾議院監督委員會的聽證會上承認，是特勤局數十年來的最重大行動失誤，她為局內任何安全漏洞負全責，但堅拒辭職下台：「特勤局的莊嚴任務是保護我們國家的領導人，但在7月13日，我們失敗了。作為特勤局局長，我為局內任何安全漏洞負上全責。」

強調有可疑不等於構成威脅

齊特爾在長達四個半小時的會議上多次被兩黨議員批評，要求她為失誤辭職，但她重申自己是目前領導特勤局的最佳人選，強調將採取糾正行動，確保同類事件永遠不會再次發生。