特朗普遇刺｜逾半世紀首位總統候選人遭暗殺　與列根同大難不死

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州出席造勢活動時，遭一名槍手開槍，造成右耳中彈。據《美聯社》報道，這是自1981年列根 (Ronald Reagan) 遇刺生還以來，第一次有總統或總統候選人遭暗殺。

1972年華萊士遇刺致殘

1981年3月30日，剛剛就任總統69天的列根前往華盛頓特區的希爾頓酒店，與美國工會代表們共進午餐並發表演說。當活動結束後，列根和幕僚們走出酒店大門時，他遭到一名埋伏在酒店門口的精神病患者開槍暗殺，槍手持一把點22口徑的左輪手槍朝列根開了6槍，雖然傷勢嚴重，但因為子彈沒有擊中要害，列根也得以倖存。