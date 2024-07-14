特朗普遇刺｜逾半世紀首位總統候選人遭暗殺　與列根同大難不死

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州出席造勢活動時，遭一名槍手開槍，造成右耳中彈。據《美聯社》報道，這是自1981年列根 (Ronald Reagan) 遇刺生還以來，第一次有總統或總統候選人遭暗殺。
1972年華萊士遇刺致殘
1981年3月30日，剛剛就任總統69天的列根前往華盛頓特區的希爾頓酒店，與美國工會代表們共進午餐並發表演說。當活動結束後，列根和幕僚們走出酒店大門時，他遭到一名埋伏在酒店門口的精神病患者開槍暗殺，槍手持一把點22口徑的左輪手槍朝列根開了6槍，雖然傷勢嚴重，但因為子彈沒有擊中要害，列根也得以倖存。
事實上，過去在幾次的美國總統大選的競選活動過程中，都曾遇過類似的暴力暗殺威脅。1972年，華萊士（George Wallace）在參與民主黨總統候選人黨內初選期間遇刺，遭人開槍，從此半身不遂；1988年，傑克遜（Jesse Jackson）角逐民主黨初選，以及2008年歐巴馬競選總統時，也都曾收過死亡威脅。
特朗普沒有大礙
這次特朗普遇襲，執法機關稱是由一名槍手發起，兇手隨後被特勤局擊斃，目前還在調查他的身分。而雖然特朗普沒有大礙，甚至在受傷後還舉起拳頭向支持者致意，但現場一名參與造勢活動的支持者卻不幸喪生。
事件也引發全球關注，包括對手拜登以及世界各國領袖紛紛發聲譴責暴力。
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