特朗普遇刺｜20歲槍手照片曝光 車上有爆炸品 立場詭異 驚揭是共和黨選民 但捐錢給民主黨(更新)

22:53 更新︰槍手座駕據報有爆炸品
22:30 更新︰槍手父親及街坊反應、槍手所用槍械是其父合法購得
美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州遇刺轟動全球，聯邦調查局(FBI)發聲明稱，已確定槍手是20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，他在開槍射擊特朗普後遭擊斃。《華爾街日報》引述消息稱，調查人員在槍手泊在案發現場附近的車上，搜出爆炸裝置；另據稱槍手所用槍械是其父合法購得。
根據賓夕法尼亞州的選民登記冊，克魯克斯住在該州的Bethel Park，位於特朗普集會場地約64公里，而他是共和黨人。在FBI公布前，美媒《紐約郵報》率先披露槍手身份。令人疑惑的是，網媒The Intercept報道，Crooks曾於2021年1月20日，即總統拜登的就職，向自由派的「ActBlue」政治行動委員會，捐款15美元。
網上流傳疑似槍手Thomas Matthew Crooks照片︰
NYP has ID'ed the Trump shooter as Thomas Matthew Crooks, who graduated from Bethel Park High School in 2022. Here's footage of him accepting his diploma at commencement. Crooks received the National Math & Science Initiative Star Award for academic achievement. pic.twitter.com/VcZnSV2upb— Mia Cathell (@MiaCathell) July 14, 2024
特朗普遇刺｜槍手於拜登就職日捐款親民主黨組織 一年後「轉軚」
克魯克斯捐款時只有17歲。根據記錄，他在同一年的9月滿18歲後，即註冊成為共和黨選民。有網民對此議論紛紛，有人指「ActBlue」內的捐款紀錄只顯示「CROOKS,THOMAS」，少了中間名，質疑未必是Thomas Matthew Crooks，但亦有人指出兩者住址一樣。很多人不解為何他會先捐款予親民主黨組織，一年後卻登記為共和黨選民。
據報克魯克斯沒有犯罪前科，目前尚不清楚他為何要暗殺特朗普。
《紐約時報》則報道，克魯克斯於2022年在Bethel Park High School畢業，該校有約1,400名學生，而網上流傳畢業禮當日他上台領取證書的片段，以及疑似是他的多張照片。克魯克斯的53歲父親馬修(Matthew Crooks)，向美國有線新聞網絡(CNN)表示，他正試圖弄清楚究竟發生了甚麼事情，在與執法部門了解之前，他不會談論兒子。
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在距離槍擊事件發生地大約一小時車程的Bethel Park，克魯克斯寓所附近的街道，於案發後被執法機構封鎖。鄰居普里塞拉克夫婦(Mary and Stanley Priselac)，其社區日很寧靜，「從來沒有發生過甚麼事情」，案發後「人人都感到震驚、驚訝、困惑」，據稱該社區「從來沒有槍械問題。從來沒有人(因有罪案發生)報警，「你不禁去想，他(槍手)生活中缺少了甚麼？是甚麼導致了這種極端行為？」另當局調查後指，槍手所用槍械是其父合法購得。