特朗普遇刺｜20歲槍手照片曝光 車上有爆炸品 立場詭異 驚揭是共和黨選民 但捐錢給民主黨(更新)

根據賓夕法尼亞州的選民登記冊，克魯克斯住在該州的Bethel Park，位於特朗普集會場地約64公里，而他是共和黨人。在FBI公布前，美媒《紐約郵報》率先披露槍手身份。令人疑惑的是，網媒The Intercept報道，Crooks曾於2021年1月20日，即總統拜登的就職，向自由派的「ActBlue」政治行動委員會，捐款15美元。

美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州遇刺轟動全球，聯邦調查局(FBI)發聲明稱，已確定槍手是20歲男子克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，他在開槍射擊特朗普後遭擊斃。《華爾街日報》引述消息稱，調查人員在槍手泊在案發現場附近的車上，搜出爆炸裝置；另據稱槍手所用槍械是其父合法購得。

但據網媒The Intercept報道，懷疑是槍手的「CROOKS,THOMAS」，在成為共和黨選民前一年，曾捐出15美元了親民主黨組織ActBlue。(互聯網)

網上流傳疑似槍手Thomas Matthew Crooks照片︰

特朗普遇刺｜槍手於拜登就職日捐款親民主黨組織 一年後「轉軚」

克魯克斯捐款時只有17歲。根據記錄，他在同一年的9月滿18歲後，即註冊成為共和黨選民。有網民對此議論紛紛，有人指「ActBlue」內的捐款紀錄只顯示「CROOKS,THOMAS」，少了中間名，質疑未必是Thomas Matthew Crooks，但亦有人指出兩者住址一樣。很多人不解為何他會先捐款予親民主黨組織，一年後卻登記為共和黨選民。

據報克魯克斯沒有犯罪前科，目前尚不清楚他為何要暗殺特朗普。

《紐約時報》則報道，克魯克斯於2022年在Bethel Park High School畢業，該校有約1,400名學生，而網上流傳畢業禮當日他上台領取證書的片段，以及疑似是他的多張照片。克魯克斯的53歲父親馬修(Matthew Crooks)，向美國有線新聞網絡(CNN)表示，他正試圖弄清楚究竟發生了甚麼事情，在與執法部門了解之前，他不會談論兒子。

特朗普遇刺｜涉案步槍合法購得 街坊指區內「從無槍械問題」

在距離槍擊事件發生地大約一小時車程的Bethel Park，克魯克斯寓所附近的街道，於案發後被執法機構封鎖。鄰居普里塞拉克夫婦(Mary and Stanley Priselac)，其社區日很寧靜，「從來沒有發生過甚麼事情」，案發後「人人都感到震驚、驚訝、困惑」，據稱該社區「從來沒有槍械問題。從來沒有人(因有罪案發生)報警，「你不禁去想，他(槍手)生活中缺少了甚麼？是甚麼導致了這種極端行為？」另當局調查後指，槍手所用槍械是其父合法購得。