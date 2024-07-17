特朗普遇刺｜CNN：特勤局數周前接獲伊朗企圖暗殺特朗普情報 已加強保安

美國有線電視新聞網(CNN)周二(16日)引述多名聽過簡報人士報道，美國當局早於數周前已從一名線人接獲伊朗企圖暗殺特朗普的情報，促使特勤局提高對特朗普的保安程度，但沒跡象顯示伊朗的計劃與日前賓夕法尼亞州的行刺案有關連。 一名國安官員對CNN透露，本月13日賓州造勢大會之前，國安部門就已告知特勤局及特朗普競選陣營這項伊朗的暗殺威脅。官員說：「國家安全委員會(NSC)直接聯繫特勤局高層，確保他們繼續追蹤最新情報。特勤局與保安團隊負責人分享這個訊息，並讓特朗普競選團隊明白有一項威脅持續發展中。」該官員還指，為應對威脅，特勤局早於賓州造勢大會前已增派資源和資產來保護特朗普。

此外，知情人士透露，特勤局官員一再警告特朗普團隊切勿再舉行露天造勢大會，因為相較於特勤局較易控制人群進出的活動，室外集會風險更高。國家安全委員會發言人Adrienne Watson表示，目前所知，伊朗行刺陰謀與賓州槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)或其他人並沒關連。她說，執法人員現階段的調查工作中，沒跡象顯示槍手於國內或國外有同謀。 伊朗常駐聯合國代表團否認伊朗圖謀暗殺特朗普。發言人斥「這些指控毫無根據且充滿惡意」，並稱伊朗認為特朗普是罪犯，必須因下令暗殺伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)而受到法院審判及懲罰，「伊朗選擇透過法律途徑將他繩之於法」。