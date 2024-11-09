特朗普選舉人票增至301張　共和黨20年來首奪內華達州

美國前總統特朗普（Donald Trump）確定重返白宮，不過仍有少數州屬仍在進行計票作業。稍早，特朗普再下一城，拿下內華達州，這同時也是他在第6個關鍵搖擺州勝出，時隔20年再度讓內華達州「翻紅」。

根據《CBS News》、《路透社》等外媒報道，9日稍早，內華達州完成96%點票。川普以72萬4498票、50.7%的得票率，領先賀錦麗的67萬8399票、47.4%得票率，確定拿下內華達州的6張選舉人票，這使他的選舉人總票數來到301張。另一方面，民主黨賀錦麗獲得的選舉人票為226張。