特朗普選舉人票增至301張　共和黨20年來首奪內華達州

美國前總統特朗普（Donald Trump）確定重返白宮，不過仍有少數州屬仍在進行計票作業。稍早，特朗普再下一城，拿下內華達州，這同時也是他在第6個關鍵搖擺州勝出，時隔20年再度讓內華達州「翻紅」。
根據《CBS News》、《路透社》等外媒報道，9日稍早，內華達州完成96%點票。川普以72萬4498票、50.7%的得票率，領先賀錦麗的67萬8399票、47.4%得票率，確定拿下內華達州的6張選舉人票，這使他的選舉人總票數來到301張。另一方面，民主黨賀錦麗獲得的選舉人票為226張。
有機會奪亞利桑那州
本屆大選的7大搖擺州分別是亞利桑那、喬治亞、密歇根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞、威斯康星。截至發稿，只剩下亞利桑那州尚未完成計票，目前該州的開票進度為82%，特朗普暫以52.7%得票率領先賀錦麗的46.3%，有機會再奪下11張選舉人票。
根據報道，這是近20年來共和黨總統候選人首度拿下內華達州。上一次共和黨在該州勝出，要追溯到2004年的小布希（George W. Bush）。特朗普在競選期間，曾向數十萬名支撐着內華達州服務業的選民承諾，將取消小費稅。
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