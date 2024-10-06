特朗普重回遇刺地點造勢 馬斯克首撐場紮紮跳｜美國大選(有片)

近期多項民調顯示，美國共和黨總統候選人特朗普稍微落後於民主黨對手賀錦麗，其7月遇刺大難不死後一度急升的支持度已煙消雲散。特朗普於昨日重返當日遇刺的地點、賓夕法尼亞州巴特勒(Butler)舉行戶外造勢集會。富商馬斯克首度親身出席，更「紮紮跳」出場為特朗普助選。馬斯克指相信如果特朗普落選，今次大選將是美國最後一次的選舉。

今場集會保安嚴密，支持者事前須接受安檢，現場並設有用貨櫃架設的「圍牆」。特朗普在被防彈玻璃包圍的講台發表講話，他以「就像我剛說的」為開場白，然後望向圖表，就像把當日遇刺前一刻情景延續。