特朗普重回遇刺地點造勢 馬斯克首現身撐場

近期多項民調顯示，美國共和黨總統候選人特朗普稍微落後於民主黨對手賀錦麗，其7月遇刺大難不死後一度急升的支持度已煙消雲散。特朗普於前日重返當日遇刺的地點、賓夕法尼亞州巴特勒(Butler)舉行戶外造勢集會。富商馬斯克首度親身出席，更「紮紮跳」出場為特朗普助選。馬斯克指相信如果特朗普落選，今次將是美國最後一次的選舉。

今場集會保安嚴密，支持者事前須接受安檢，現場並設有用貨櫃架設的「圍牆」。特朗普在被防彈玻璃包圍的講台發表講話，他以「就像我剛說的」為開場白，然後望向圖表，就像把當日遇刺前一刻情景延續。

稱內敵較外敵危險

他說︰「12周之前，我們為美國擋了子彈」，聲稱其政治對手竭力阻止他競選，透過誹謗、彈劾、起訴，甚至試圖殺死他來使他退選。他揚言有敵人來自內部，遠比外敵更危險，幸自己獲上帝保祐而大難不死，「我們要求的是所有人出來投票，我們必須贏」。在下午6時11分，即7月13日特朗普遇刺時刻，特朗普要求全場為當日為保護家人而中槍身亡的消防員默哀，現場並響起4下鐘聲，紀念該位消防員以及特朗普在內的3名傷者。

其後馬斯克充滿活力地登場，他興奮得手舞足蹈，大讚特朗普是維護美國民主的唯一總統人選，強調特朗普「非勝不可」，才可以維護憲法及美國的民主。馬斯克呼籲民眾除自己投票，亦要確保朋友都一樣，「若他們不投，這將會是最後一次選舉」。他又批評民主黨籍總統拜登，「我們有個連樓梯也上不了的總統，另一位(前)總統(特朗普)中槍了還能舉拳，高呼『戰鬥！戰鬥！戰鬥！』血流披面」。