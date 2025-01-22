特朗普重掌美國 宣布擴張領土 退出世衛

特朗普再度成為美國總統，作風異於傳統的他在香港時間周二凌晨1時宣誓就任後，宣布連串革新行動兼推翻多項拜登舊朝政策，展示其強勢回歸。他繼首個任期後，再度宣布退出世界衛生組織(世衛、WHO)，又揚言要擴張領土、奪回巴拿馬運河、將「墨西哥灣」變成「美國灣」，以及派太空人登陸火星。社交平台TikTok「不賣即禁」法例則獲延遲75日執行，特朗普稱給予其中國母公司字節跳動更多時間尋找美國公司購入主要股權。 特朗普發表就職演說時誓言開展美國「黃金時代」，又稱在拜登政府掌政下，激進而腐敗的既得利益集團從美國公民身上攫取權力和財富，而美國的社會變得破碎不堪，「幾乎無可救藥」。美國政府甚至無法應對簡單的國內危機，在為外國提供源源不斷軍援時，卻無法為本國人民提供庇護。鏡頭所見，出席就職禮的民主黨人包括交棒的拜登疑似「黑臉」。



再度退出巴黎氣候協定 特朗普在首個總統任期、新冠疫情爆發時指摘世衛包庇中國後，已採取退出行動，但因須一年通知，期間他在總統大選輸給拜登，美國退出世衛未成事。特朗普宣誓後簽署行政命令退出世衛時稱，該組織未能對抗「成員國的不適當政治影響」而獨立行事，並要求美國不公平地承擔沉重的費用，與其他較大國家如中國的不成比例。美國是世衛最大財政支持者，佔該組織總資金18%。專家稱，美國的退出影響多個衛生項目，尤其是全球最大傳染病殺手結核病，以及愛滋病和其他突發衛生事件等。除了世衛，特朗普也宣布再度退出對抗氣候變化的巴黎氣候協定。他曾在2017年宣布退出，拜登上台後於2021年再度加入。 宣布登陸火星 馬斯克超興奮 在就職演說中，特朗普提及派太空人登陸火星的願景。他的新親信、航天科技公司SpaceX老闆馬斯克聽罷開心歡呼，SpaceX料將受惠。特朗普也簽署命令成立政府效率部，由馬斯克領導。特朗普宣誓後簽署一系列的行政命令，當中包含多項移民政策，包括南部邊境進入國家緊急狀態，特朗普形容「這是重大事件」。他也針對非法或持臨時簽證居留美國的移民，他們在美國所生的子女不能自動成為美國公民。拜登的「綠色新政」遭推翻，特朗普宣布國家能源緊急狀態，加大傳統能源開採，以及撤銷電動車優惠政策，以拯救美國傳統汽車工業。特朗普亦宣布建立對外稅務局，對外國進口產品加徵關稅。特朗普沒有如之前所說，上任後立即向墨西哥和加拿大徵關稅，但在簽署行政命令期間稱，正考慮就打擊非法移民和毒品「芬太尼」不力問題，從2月1日起向兩國徵收25%關稅。



把美國國旗插上新的地平線 另外，美國政府將只承認男女兩個性別，護照上再沒有「X」性別，取消拜登政府的多元化推擴項目，特朗普認為這是催生激進思想。他又聲言將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)；將擴張美國領土，把美國國旗插上新的地平線。特朗普聲言奪回巴拿馬河運，指運河對美國商船和美軍船艦收費過高，以及聲稱由中國操控。還有格陵蘭，特朗普指中、俄兩國在周邊活動頻繁，危害美國國家安全。 特朗普又簽署特赦令，特赦在2021年國會山莊騷亂幾乎全部被判有罪的人，另外多人獲得減刑。據悉，特朗普簽署特赦令數小時後，有兩人已獲釋。總統行政命令具法律效力，但下任總統或法院可以推翻。 中俄領導人視像通話 特朗普就職後，俄羅斯外交政策官員透露，總統普京與國家主席習近平視像通話1小時35分鐘，談及特朗普、俄烏戰爭簽和平協議的可能，以及中東問題。該官員又指，習近平向普京提及上周五與特朗普的通話，兩人同意若特朗普團隊有意欲，中俄準備好與美國基於互惠互利和尊重原則建立關係。