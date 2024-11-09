特朗普重申驅逐非法移民　專家恐社區掀大規模搜捕

美國前總統特朗普勝選後，將強勢回歸白宮。至於他是否會兌現競選支票，也就是大規模驅逐非法移民？7日特朗普在接受《NBC》專訪時給出肯定答案，並強調將「不計代價」執行。

特朗普確認再度當選美國總統之後，日前他接受美國媒體《NBC》的電話專訪，指出2025年1月上任後的首要任務之一，就是讓美國邊境「強大而有力」，而當被問及是否會兌換他的競選承諾時，特朗普強調，他的新政府「別無選擇，只能兌現」。

「執行這項任務應不計成本」

他在專訪中強調：「我們顯然須讓美國邊境非常強大，與此同時我們也希望人們進入我們的國家。我不是那種會說『不，你不能進來』的那種人」。