特朗普重申驅逐非法移民　專家恐社區掀大規模搜捕

美國前總統特朗普勝選後，將強勢回歸白宮。至於他是否會兌現競選支票，也就是大規模驅逐非法移民？7日特朗普在接受《NBC》專訪時給出肯定答案，並強調將「不計代價」執行。
特朗普確認再度當選美國總統之後，日前他接受美國媒體《NBC》的電話專訪，指出2025年1月上任後的首要任務之一，就是讓美國邊境「強大而有力」，而當被問及是否會兌換他的競選承諾時，特朗普強調，他的新政府「別無選擇，只能兌現」。
「執行這項任務應不計成本」
他在專訪中強調：「我們顯然須讓美國邊境非常強大，與此同時我們也希望人們進入我們的國家。我不是那種會說『不，你不能進來』的那種人」。
而對於特朗普曾在競選時，多次發誓要進行「美國史上最大規模的非法移民驅逐行動」，在被問及此舉將花費多少公帑時，特朗普表示：「價格不是問題，真的！我們別無選擇，因為人們遭遇了殺戮和謀殺，還有毒梟摧毀了整個國家，現在他們要回到那些國家，因為他們不該留在美國，而執行這項任務應不計成本。」
萬斯：從100萬人起跳
至於要驅逐多少非法移民？選前特朗普陣營說法不一，準副總統萬斯（JD Vance）曾說，會從100萬人起跳。
而先前就有專家指出問題，表示要一次大量性的驅逐非法移民，在法律及實際執行面上都有困難，尤其遣返行動將讓許多家庭拆散兩地，而全美社區都將出現大規模的搜捕行動。
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