熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-09 13:15:26

特朗普重申驅逐非法移民　專家恐社區掀大規模搜捕

分享：

特朗普稱上任後首要務就是驅逐大批非法移民（圖／美聯社）

adblk5

美國前總統特朗普勝選後，將強勢回歸白宮。至於他是否會兌現競選支票，也就是大規模驅逐非法移民？7日特朗普在接受《NBC》專訪時給出肯定答案，並強調將「不計代價」執行。

特朗普確認再度當選美國總統之後，日前他接受美國媒體《NBC》的電話專訪，指出2025年1月上任後的首要任務之一，就是讓美國邊境「強大而有力」，而當被問及是否會兌換他的競選承諾時，特朗普強調，他的新政府「別無選擇，只能兌現」。

「執行這項任務應不計成本」

他在專訪中強調：「我們顯然須讓美國邊境非常強大，與此同時我們也希望人們進入我們的國家。我不是那種會說『不，你不能進來』的那種人」。

adblk6

而對於特朗普曾在競選時，多次發誓要進行「美國史上最大規模的非法移民驅逐行動」，在被問及此舉將花費多少公帑時，特朗普表示：「價格不是問題，真的！我們別無選擇，因為人們遭遇了殺戮和謀殺，還有毒梟摧毀了整個國家，現在他們要回到那些國家，因為他們不該留在美國，而執行這項任務應不計成本。」

萬斯：從100萬人起跳

至於要驅逐多少非法移民？選前特朗普陣營說法不一，準副總統萬斯（JD Vance）曾說，會從100萬人起跳。

而先前就有專家指出問題，表示要一次大量性的驅逐非法移民，在法律及實際執行面上都有困難，尤其遣返行動將讓許多家庭拆散兩地，而全美社區都將出現大規模的搜捕行動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特朗普與梅拉尼婭親吻。(美聯社) 特朗普與梅拉尼婭手牽手，接受支持者祝賀。(美聯社) 特朗普宣布勝選，梅拉尼婭在旁鼓掌。(美聯社) 特朗普宣布勝選時得意洋洋，牽著梅拉尼婭的手。(美聯社) 特朗普 特朗普

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能