特朗普重返七月遇刺地點造勢　稱要致敬「美國精神」

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普宣布，將要重返賓夕法尼亞州巴特勒舉辦戶外造勢活動，地點就選在7月時遭到暗殺的同一個地點。他表示這是個好地方，「我們要回去完成我們的演講」。

9月15日再遭行刺

特朗普在此次的總統大選中可說是多災多難。今年7月13日時，於巴特勒（Butler）的造勢大會上，遭到20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍暗殺，特朗普右耳中彈，當場濺血；而就在9月15日，特朗普在佛州高爾夫球場打球時，又再度遭到58歲的男子勞斯（Ryan Wesley Routh）開槍狙擊，這次特朗普沒有受傷。