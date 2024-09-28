特朗普重返七月遇刺地點造勢　稱要致敬「美國精神」

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普宣布，將要重返賓夕法尼亞州巴特勒舉辦戶外造勢活動，地點就選在7月時遭到暗殺的同一個地點。他表示這是個好地方，「我們要回去完成我們的演講」。
9月15日再遭行刺
特朗普在此次的總統大選中可說是多災多難。今年7月13日時，於巴特勒（Butler）的造勢大會上，遭到20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍暗殺，特朗普右耳中彈，當場濺血；而就在9月15日，特朗普在佛州高爾夫球場打球時，又再度遭到58歲的男子勞斯（Ryan Wesley Routh）開槍狙擊，這次特朗普沒有受傷。
在襲擊事件後，美國特勤局針對總統候選人的保安也全面升級。不過特朗普似乎沒在怕，他的競選團隊在25日的新聞稿中宣布，特朗普將回到巴特勒舉行戶外造勢大會。
回去完成我們的演講
在25日舉行的北卡羅萊納州的造勢活動上，特朗普也直接公布這項消息。他說：「如大家所知，我的一生中被暗殺過兩次……第一宗案件發生在賓夕法尼亞州巴特勒。這是個好地方，我們將回到巴特勒，我們要回去完成我們的演講。」
據悉，特朗普將會在那裡向當天死傷的支持者致意，包括一名罹難的50歲消防義工，他在意外發生當下以肉身保護家人，特朗普稱讚他：「犧牲了自己的生命來保護他的妻子和女兒。」特朗普的競選團隊表示，他重返第一次暗殺企圖的地點是「對美國精神的致敬」。
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