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國際
2024-12-08 19:29:51

特朗普重返國際舞台 與馬克龍及威廉王子會面 大讚威廉「好人」

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特朗普與英國王儲威廉王子在英國駐法大使官邸會面。(美聯社)

特朗普與英國王儲威廉王子在英國駐法大使官邸會面。(美聯社)

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美國候任總統特朗普周六(7)前往巴黎愛麗榭宮與法國總統馬克龍會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重開儀式，象徵他重回國際舞台。

特朗普將於明年120日就任美國總統，目前還是普通公民的他應邀出席巴黎聖母院重開儀式，抵達巴黎後，先與法國總統馬克龍在愛麗榭宮會面。兩人一見面，特朗普與馬克龍緊握雙手，溫暖地拍著對方的背。這趟法國之行象徵特朗普重返國際舞台，已準備好面對一連串國際危機。

馬克龍取「協調先機」

這是特朗普11月初當選以來首次出訪，馬克龍過去喜歡扮演歐洲國家與特朗普之間協調人的角色，現在正好給他提供「協調先機」。特朗普對馬克龍表示，他第一個總統任期期間，雙方合作取得了「真正重大成功」。馬克龍堅定支持北約與烏克蘭聯手抗俄之戰，但特朗普認為歐洲各國需要為共同防禦支付更多費用，並需透過談判來解決俄烏戰爭。歐洲領袖一直擔心特朗普會在俄烏戰爭關鍵時刻，撤回美國對烏克蘭的軍事援助。

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馬克龍與特朗普的關係

馬克龍的總統任期只剩兩年多，他在特朗普第一個總統任期時，對他採非對抗態度，希望透過接觸來贏取特朗普讓步。但隨著時間轉移，氣候變化、關稅，尤其是在伊朗議題的決策，令馬克龍與特朗普產生摩擦，到頭來，雙邊關係反而更加緊繃。

馬斯克出席聖母院重開儀式。(美聯社) 在聖母院重開儀式上，馬克龍與特朗普「咬耳仔」。(美聯社) 馬斯克出席聖母院重開儀式。(美聯社) 特朗普出席聖母院重開儀式，與宗教領袖握手問好。(美聯社) 特朗普對著記者大讚威廉是「好人」。(美聯社) 特朗普與威廉王子在英國駐法大使官邸會面，兩人寒暄。(美聯社) 特朗普與出席儀式的美國總統拜登的夫人吉爾交談。(美聯社) 澤連斯基出席儀式，與法國總統馬克龍夫婦合照。(美聯社) 儀式上，特朗普與澤連斯基握手交談。(美聯社)

特朗普讚賞威廉王子

特朗普周六也趁著聖母院重開的機會，到英國駐法大使官邸，與英國王儲威廉王子會面。他指著威廉對記者說「他是個好人」、「他做得非常出色」。威廉代表英國出席聖母院重開儀式，他上一次跟特朗普見面是在2019年，當時特朗普以美國總統身份，到英國進行國是訪問，並出席已故英女王為他而設的國宴。威廉上一次官式訪問巴黎是在2017年，於英國公投脫歐後與妻子凱特進行兩天訪問。

澤連斯基獲眾人起立掌鼓歡迎

雖然特朗普明年1月才就任總統，但他已與多位領袖討論過國際局勢，其團隊正努力跟上世界幾大危機的最新進度，包括烏克蘭和中東戰事。

此外，在聖母院重開儀式上，當烏克蘭總統澤連斯基走進聖母院時，眾人起立鼓掌表達歡迎，而特朗普就坐在馬克龍與夫人碧姬旁邊，他的「寵臣」美國科技富豪馬斯克也出席。

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