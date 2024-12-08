特朗普重返國際舞台 與馬克龍及威廉王子會面 大讚威廉「好人」

美國候任總統特朗普周六(7日)前往巴黎愛麗榭宮與法國總統馬克龍會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重開儀式，象徵他重回國際舞台。

特朗普將於明年1月20日就任美國總統，目前還是普通公民的他應邀出席巴黎聖母院重開儀式，抵達巴黎後，先與法國總統馬克龍在愛麗榭宮會面。兩人一見面，特朗普與馬克龍緊握雙手，溫暖地拍著對方的背。這趟法國之行象徵特朗普重返國際舞台，已準備好面對一連串國際危機。

馬克龍取「協調先機」

這是特朗普11月初當選以來首次出訪，馬克龍過去喜歡扮演歐洲國家與特朗普之間協調人的角色，現在正好給他提供「協調先機」。特朗普對馬克龍表示，他第一個總統任期期間，雙方合作取得了「真正重大成功」。馬克龍堅定支持北約與烏克蘭聯手抗俄之戰，但特朗普認為歐洲各國需要為共同防禦支付更多費用，並需透過談判來解決俄烏戰爭。歐洲領袖一直擔心特朗普會在俄烏戰爭關鍵時刻，撤回美國對烏克蘭的軍事援助。