熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-04 09:45:01

特朗普開內閣會議疑瞌眼瞓　對閣員連環歌頌無反應

分享：

魯比奧（左）發言時，特朗普（右）似乎閉上眼睛。 （圖／美聯社）

美國總統特朗普2日主持內閣會議，多次被媒體拍到閉眼打瞌睡，美媒表示，這場長達2小時17分鐘，出席首長輪流對他表達讚美，但特朗普似乎沒在聽，直接閉上眼睛休息。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，當時美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發言讚揚特朗普（Donald Trump）的貿易戰是「最偉大總統配最偉大內閣」，之後約15分鐘，特朗普就被拍到閉上眼睛。

時而閉眼10至15秒

之後，美國住房及城市發展部長特納（Scott Turner）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等輪番發言，但特朗普的眼皮似乎「愈發沉重」。

adblk5

根據影片顯示，他時而閉眼10至15秒，然後眼球稍微移動或微微點頭。

對魯比奧的玩笑無反應

當美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）緊鄰特朗普座位發言時，鏡頭更近，導致特朗普疑似「打瞌睡」的畫面更加明顯，而當魯比奧講到尾聲開玩笑說：「現在是最美妙的時節，我指的是大學橄欖球季後賽。」特朗普卻對他的玩笑幾乎沒有反應。

對於特朗普疑似打瞌睡，白宮新聞祕書萊維特（Karoline Leavitt）強調，特朗普整場會議「專注聆聽並主持長達3小時的馬拉松式會議」，且在問答時仍精神充沛，猛烈抨擊民主黨與索馬里移民議題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 