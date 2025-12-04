特朗普開內閣會議疑瞌眼瞓　對閣員連環歌頌無反應

美國總統特朗普2日主持內閣會議，多次被媒體拍到閉眼打瞌睡，美媒表示，這場長達2小時17分鐘，出席首長輪流對他表達讚美，但特朗普似乎沒在聽，直接閉上眼睛休息。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，當時美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發言讚揚特朗普（Donald Trump）的貿易戰是「最偉大總統配最偉大內閣」，之後約15分鐘，特朗普就被拍到閉上眼睛。

時而閉眼10至15秒

之後，美國住房及城市發展部長特納（Scott Turner）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等輪番發言，但特朗普的眼皮似乎「愈發沉重」。