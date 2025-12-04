特朗普開內閣會議疑瞌眼瞓　對閣員連環歌頌無反應

美國總統特朗普2日主持內閣會議，多次被媒體拍到閉眼打瞌睡，美媒表示，這場長達2小時17分鐘，出席首長輪流對他表達讚美，但特朗普似乎沒在聽，直接閉上眼睛休息。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，當時美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發言讚揚特朗普（Donald Trump）的貿易戰是「最偉大總統配最偉大內閣」，之後約15分鐘，特朗普就被拍到閉上眼睛。
時而閉眼10至15秒
之後，美國住房及城市發展部長特納（Scott Turner）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等輪番發言，但特朗普的眼皮似乎「愈發沉重」。
根據影片顯示，他時而閉眼10至15秒，然後眼球稍微移動或微微點頭。
對魯比奧的玩笑無反應
當美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）緊鄰特朗普座位發言時，鏡頭更近，導致特朗普疑似「打瞌睡」的畫面更加明顯，而當魯比奧講到尾聲開玩笑說：「現在是最美妙的時節，我指的是大學橄欖球季後賽。」特朗普卻對他的玩笑幾乎沒有反應。
對於特朗普疑似打瞌睡，白宮新聞祕書萊維特（Karoline Leavitt）強調，特朗普整場會議「專注聆聽並主持長達3小時的馬拉松式會議」，且在問答時仍精神充沛，猛烈抨擊民主黨與索馬里移民議題。
