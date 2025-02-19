特朗普開鍘 美媒：國稅局7500員工、太空總署1000人包括火箭科學家將被裁

美國總統特朗普火速精簡聯邦政府，路透社報道，自他上月就任以來，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)便橫掃各大聯邦部門及機構，裁減數以千計僱員。但白宮並未透露計劃解僱多少人，亦未公開大規模裁員的人數，現在能取得的資訊均來自聯邦機關僱員。 總統行政辦公室旗下的人事管理辦公室(Office of Personnel Management)發言人表示，管理公務員的人事管理辦公室要求所有政府部門在周二晚8時的最後期限前，提供已遭停職及希望留任的試用期員工名單。根據政府數據，不到兩年前受聘的約28萬文職聯邦僱員中，大多數仍處於試用期，這讓他們更易被裁。

人事管理辦公室通訊主管皮諾弗(McLaurine Pinover)表示，各部門應優先留住「關鍵任務角色」中表現最優異的員工。但暫不清楚該辦公室會否說明有多少人。 美國各州檢察總長要求聯邦法院介入，讓政府暫時擱置削減聯邦開支計劃，但聯邦地區法院法官楚坎(Judge Tanya Chutkan)駁回其請求，並批准在訴訟期間，繼續執行削減開支計劃。 消息人士指，隨著報稅季展開，國稅局高級官員列出將解僱的7,500名員工，可能還會有更多。共和黨人之前已反對民主黨總統拜登增聘國稅局人員。有獨立預算分析師表示，聘用多些人手可增加稅收，並有助縮小持續存在的美國預算缺口。

根據路透社取得的電郵，監督銀行的聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation)表示，已解僱若干新入職員工。聯邦存款保險公司約有6,000名員工，當中超過三分一符合退休資格，這次大裁員可能會導致人手短缺問題惡化。



此外，兩名消息人士說，包括火箭科學家在內，太空總署(NASA)約有1,000名新入職員工預計在周二被解僱，還可能裁減更多。消息指，處理水災保險及災難應變的聯邦緊急事故管理局(Federal Emergency Management Agency)以及上級的國土安全部(Department of Homeland Security)，也將裁員。一名政府官員與消息人士透露，特朗普政府計劃在本周開除數以百計的國土安全部資深員工。全國廣播公司(NBC)率先報道，將鎖定被視為與特朗普意見不合的人來解僱。

已遭解僱的聯邦僱員中，也包括審查馬斯克大腦晶片初創公司Neuralink以及其他負責監測H5N1禽流感疫情的人。今年禽流感疫情已導致數以百萬計雞隻和牛隻感染。