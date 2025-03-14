特朗普關稅戰恐誤傷Tesla　特斯拉籲採「階段性」做法

美國總統特朗普重掌白宮後發動關稅戰。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）警告，該公司與其他美國主要出口商，恐面臨外國的報復性關稅，以作為對特朗普大舉徵收關稅的回應。
根據《路透社》，特斯拉在致美國貿易代表署（USTR）的一封信中表示：「當其他國家對美國貿易行動作出回應時，美國出口商實際上會遭受不成比例的影響。」特斯拉舉例稱，美國過去的貿易行動導致目標國家立即作出反應，包括提高進口到這些國家的電動車關稅。
「不會無意間傷害美國企業」
特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）與特朗普關係密切。特朗普在重返白宮後，任命馬斯克接掌政府效率部（DOGE），試圖縮小聯邦政府規模。目前不清楚這封信由誰撰寫，信上未署名，但有特斯拉公司的抬頭。
報道稱，特斯拉對美國政府發出的警告，反映出許多美企對特朗普關稅戰的擔憂。特斯拉稱，重要的是確保特朗普政府解決貿易問題的努力「不會無意間傷害美國企業」。
供應鏈在地化非萬能
這間電動車大廠補充，特斯拉希望能避免像過去貿易爭端中出現一樣的報復，這情況導致特斯拉在進入那些受到美國關稅影響的國家時，旗下電動車也面臨更高的關稅。
特朗普正考慮自4月初起，對全球生產的汽車及其零件徵收高額關稅。特斯拉對此警告稱，即便積極推動供應鏈在地化，「某些零件仍然很難甚至不可能在美國境內採購」。特斯拉補充，各公司將受惠於「階段性」做法，這使他們能做好對應的準備，並確保採取適當的供應鏈和合規措施。
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