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國際
2025-03-14 15:15:33

特朗普關稅戰恐誤傷Tesla　特斯拉籲採「階段性」做法

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特斯拉警告美國政府，該公司與其他主要出口商恐面臨外國的報復性關稅。圖為特斯拉在邁阿密的經銷門市。（圖／美聯社）

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美國總統特朗普重掌白宮後發動關稅戰。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）警告，該公司與其他美國主要出口商，恐面臨外國的報復性關稅，以作為對特朗普大舉徵收關稅的回應。

根據《路透社》，特斯拉在致美國貿易代表署（USTR）的一封信中表示：「當其他國家對美國貿易行動作出回應時，美國出口商實際上會遭受不成比例的影響。」特斯拉舉例稱，美國過去的貿易行動導致目標國家立即作出反應，包括提高進口到這些國家的電動車關稅。

「不會無意間傷害美國企業」

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）與特朗普關係密切。特朗普在重返白宮後，任命馬斯克接掌政府效率部（DOGE），試圖縮小聯邦政府規模。目前不清楚這封信由誰撰寫，信上未署名，但有特斯拉公司的抬頭。

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報道稱，特斯拉對美國政府發出的警告，反映出許多美企對特朗普關稅戰的擔憂。特斯拉稱，重要的是確保特朗普政府解決貿易問題的努力「不會無意間傷害美國企業」。

近期馬斯克的政治言行在歐美市場惹來不滿，引起不少歐美車主紛紛抵制特斯拉。(AP) 近期馬斯克的政治言行在歐美市場惹來不滿，引起不少歐美車主紛紛抵制特斯拉。(AP) 特朗普選擇了一輛紅色Model S作為其座駕，以示對馬斯克的支持。(AP) 特朗普讚揚馬斯克是一位「愛國者」。圖示車輛為Cybertruck。(AP) 特朗普選擇了一輛紅色Model S作為其座駕，以示對馬斯克的支持。(AP) 特朗普選擇了一輛紅色Model S作為其座駕，以示對馬斯克的支持。(AP) 馬斯克領導的DOGE對聯邦政府實行各種裁員、提高效率等計劃，觸發民怨及示威潮。(美聯社)

供應鏈在地化非萬能

這間電動車大廠補充，特斯拉希望能避免像過去貿易爭端中出現一樣的報復，這情況導致特斯拉在進入那些受到美國關稅影響的國家時，旗下電動車也面臨更高的關稅。

特朗普正考慮自4月初起，對全球生產的汽車及其零件徵收高額關稅。特斯拉對此警告稱，即便積極推動供應鏈在地化，「某些零件仍然很難甚至不可能在美國境內採購」。特斯拉補充，各公司將受惠於「階段性」做法，這使他們能做好對應的準備，並確保採取適當的供應鏈和合規措施。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

特朗普 美國總統特朗普的關稅政策，導致美股連日下跌。(資料圖片) 美國總統特朗普對全球進口鋼鋁徵收25%關稅的措施正式生效。(AP) 關稅

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