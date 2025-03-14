特朗普關稅戰恐誤傷Tesla　特斯拉籲採「階段性」做法

特斯拉警告美國政府，該公司與其他主要出口商恐面臨外國的報復性關稅。圖為特斯拉在邁阿密的經銷門市。（圖／美聯社）

美國總統特朗普重掌白宮後發動關稅戰。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）警告，該公司 與其他美國主要出口商，恐面臨外國的報復性關稅，以作為對特朗普大舉徵收關稅的回應。

根據《路透社》，特斯拉在致美國貿易代表署（USTR）的一封信中表示：「當其他國家對美國貿易行動作出回應時，美國出口商實際上會遭受不成比例的影響。」特斯拉舉例稱， 美國過去的貿易行動導致目標國家立即作出反應，包括提高進口到這些國家的電動車關稅。

「不會無意間傷害美國企業」

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）與特朗普關係密切。特朗普在重返白宮後，任命馬斯克接掌 政府效率部（DOGE）， 試圖縮小聯邦政府規模。目前不清楚這封信由誰撰寫，信上未署名，但有特斯拉公司的抬頭。