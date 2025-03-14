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國際
2025-03-14 11:30:45

特朗普關稅戰打殘美股　民調：57％受訪者憂政策不穩定

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美國總統特朗普。（資料照／美聯社）

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一項路透/益普索（Ipsos）的新民調顯示，由於美國總統特朗普對一些主要貿易夥伴課徵關稅的做法重挫股市表現，大多數美國人認為他在振興美國經濟的舉措過於「不穩定」。

據路透社報道，這項民調為期2天，於12日結束，其結果顯示，約有57%的受訪者（包括1/3共和黨人）認為特朗普的政策不穩定，因為他徵收進口產品關稅的做法已引發全球貿易戰。

短期經濟陣痛是必要的

民調發現，儘管美國民眾越來越擔心特朗普的政策將導致成本上升而非下降，但他們仍希望特朗普能繼續致力於抑制高物價。

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特朗普對加拿大和墨西哥等盟友課徵關稅，並拒絕排除經濟衰退的可能性，這令美國市場感到恐慌。標普500指數自2月創歷史新高以來，已蒸發超過3萬億美元市值。對此，白宮回應稱，特朗普要落實將製造業帶回美國的貿易議程，一些短期經濟陣痛是必要的。

44%認可工作表現

報道指出，特朗普的一些政策朝令夕改，不斷震撼華爾街。例如特朗普11日宣布要對加拿大金屬課徵更嚴厲的關稅，以致股市下跌，結果在加拿大讓步後，又撤回了這威脅。

整體來說，44%受訪者表示認可特朗普作為總統的工作表現，這與3月3日至4日進行的路透社/益普索民調結果相同。而在生活成本問題上，特朗普的表現格外低迷，僅受到32%受訪者認可。

此外， 70%受訪者表示，他們預期提高關稅將使食品、雜貨和其他日常採購變得更貴。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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