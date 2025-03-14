特朗普關稅戰打殘美股　民調：57％受訪者憂政策不穩定

一項路透/益普索（Ipsos）的新民調顯示，由於美國總統特朗普對一些主要貿易夥伴課徵關稅的做法重挫股市表現，大多數美國人認為他在振興美國經濟的舉措過於「不穩定」。

據路透社報道，這項民調為期2天，於12日結束，其結果顯示，約有57%的受訪者（包括1/3共和黨人 ）認為特朗普的政策不穩定，因為他徵收進口產品關稅的做法已引發全球貿易戰。

短期經濟陣痛是必要的

民調發現，儘管美國民眾越來越擔心特朗普的政策將導致成本上升而非下降，但他們仍希望特朗普能繼續致力於抑制高物價。