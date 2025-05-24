特朗普關稅戰擬針對蘋果　非美製iPhone加稅25%

美國總統特朗普23日在其創立的社交平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，將對非美國製造的iPhone課徵至少25%的關稅，此舉意在要求蘋果公司（Apple）將iPhone生產線遷回美國本土。
盤前交易下跌超過2%
特朗普在社交平台上表示：「我早就告訴蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），我希望他們在美國販售的iPhone是產自美國工廠，而非印度或其他地方。如果不符合這項要求，蘋果必須向美國繳納至少25%的關稅。」
這項消息傳出後，蘋果公司股價在盤前交易中下跌超過2%。據路透社報道，目前尚未確定美國政府是否有權對特定公司徵收關稅，而蘋果公司對此暫未回應置評要求。
「不希望蘋果在印度設廠」
目前，蘋果旗艦手機的主要生產基地位於中國。然而，受到中美貿易戰的影響，部分製造業務已轉移至印度。路透社稱，蘋果公司已將印度視為替代中國的製造重鎮，預計2025年第二季在美國市場銷售的iPhone主要將來自印度製造。
特朗普此前在中東訪問期間已透露，他曾明確向庫克表達「不希望蘋果在印度設廠」的立場。這次的關稅威脅，被視為特朗普持續推動製造業回流美國的政策之一。
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