熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-24 10:45:43

特朗普關稅戰擬針對蘋果　非美製iPhone加稅25%

分享：

川普將對非美國製造的iPhone課徵至少25%的關稅。（圖/美聯社）

美國總統特朗普23日在其創立的社交平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，將對非美國製造的iPhone課徵至少25%的關稅，此舉意在要求蘋果公司（Apple）將iPhone生產線遷回美國本土。

盤前交易下跌超過2%

特朗普在社交平台上表示：「我早就告訴蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），我希望他們在美國販售的iPhone是產自美國工廠，而非印度或其他地方。如果不符合這項要求，蘋果必須向美國繳納至少25%的關稅。」

這項消息傳出後，蘋果公司股價在盤前交易中下跌超過2%。據路透社報道，目前尚未確定美國政府是否有權對特定公司徵收關稅，而蘋果公司對此暫未回應置評要求。

adblk5
現任CEO庫克指，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度。(資料圖片)

現任CEO庫克指，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度。(資料圖片)

「不希望蘋果在印度設廠」

目前，蘋果旗艦手機的主要生產基地位於中國。然而，受到中美貿易戰的影響，部分製造業務已轉移至印度。路透社稱，蘋果公司已將印度視為替代中國的製造重鎮，預計2025年第二季在美國市場銷售的iPhone主要將來自印度製造。

特朗普此前在中東訪問期間已透露，他曾明確向庫克表達「不希望蘋果在印度設廠」的立場。這次的關稅威脅，被視為特朗普持續推動製造業回流美國的政策之一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6
瑞士日內瓦 中美關係 特朗普關稅戰 關稅戰削弱整體市場信心，工商舖按月交投放緩，4月成交量回落逾一成。(資料圖片) 關稅戰為營商環境增加不確定性，中原(工商舖)預料，市場的不安情緒在短期內將持續。(資料圖片) Nike據報最快本周加價，以應對特朗普關稅戰帶來的衝擊。(AP) 沃爾瑪 沃爾瑪 Walmart

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能