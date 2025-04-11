特朗普關稅戰重振美國製造業？　分析師：iPhone恐貴3倍

美國總統特朗普宣布將向全球多國開徵新關稅，稱此舉將為美國創造大量就業機會，令製造業強勁復甦。對此，CNN於9日指出，美國消費者的荷包恐將大失血，例如iPhone價格可能會翻3倍，將高達3,500美元（約2.71萬港元）左右。 僅能轉移10%供應鏈 隨着特朗普（Donald Trump） 新關稅的實施，服裝、電子產品等產品價格將大幅上漲，而為此買單的恐怕是美國消費者。 美國知名投行韋德布希（Wedbush Securities）的分析師艾夫斯 （Dan Ives） 指出，特朗普政府聲稱讓美國製造業「回流」，這一說法 是在「編故事」。

艾夫斯 以蘋果iPhone為例，分析指出若將其改為「美國製造」，其價格可能會飆升至3500美元（約2.71萬港元）左右，原因是需要投入巨資和時間來複製亞洲現有的複雜供應鏈，而蘋果就算投入約300億美元（約2,327億港元）和3年時間，也僅能轉移10%的供應鏈到美國。

蘋果股價已暴跌約25% 報道指出，過去蘋果公司將 智能手機零件的製造和組裝轉移到亞洲，本土則主要專注於軟件開發和產品設計， 從而獲得更高的利潤，成為全球市值最高的公司之一。然而，自特朗普重掌白宮以來，蘋果公司的股價已暴跌約25%，原因是市場擔心關稅戰衝擊其供應鏈。目前約有90%的 iPhone在中國大陸組裝，而其晶片主要在台灣製造。