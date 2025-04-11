特朗普關稅戰｜中國減進口美國電影　侵侵笑稱：我聽過更糟的 (有片)

中美貿易摩擦持續升級，中國官方宣布將減少美國電影進口量，以應對美國升級對中關稅。而特朗普10日被問到對中國此舉有何看法時僅笑稱：「我聽過更糟的事。」（I've heard of worse things.）
中方：尊重觀眾選擇
中國國家電影局10日表示，美國政府對中濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。發言人聲稱中方將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，「適度減少」美國影片進口數量。不過聲明未明確提到減少的數量。
根據《霍士新聞》，特朗普10日在內閣會議上被記者問及中國的反制手段時，特朗普笑著表示，「我想我聽過更糟糕的事」，現場也響起一陣笑聲。
財務影響可能微乎其微
《路透社》引述業內分析師指，中國這項措施造成的財務影響可能微乎其微，因為近年來荷里活電影在中國的票房收入大幅下降。
知名荷里活製片芬頓（Chris Fenton）說，中國此舉是「超高調的報復聲明方式，對中國的負面影響幾乎為零」。荷里活電影在中國市場的票房佔比僅為5%。芬頓說，荷里活片商在中國的票房分潤也遠低於其他市場，他們只能拿到25%的分潤，遠低於其他海外市場的50%左右。
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