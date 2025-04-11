特朗普關稅戰｜中國減進口美國電影　侵侵：我聽過更糟的 (有片)

中美貿易摩擦持續升級，中國官方宣布將減少美國電影進口量 ，以應對美國升級對中關稅。而特朗普10日被問到對中國此舉有何看法時僅笑稱：「我聽過更糟的事。」（I've heard of worse things.）

中方：尊重觀眾選擇

中國國家電影局10日表示，美國政府對中濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。發言人聲稱中方 將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，「適度減少」美國影片進口數量。不過聲明未明確 提到減少的數量。

根據《霍士新聞》，特朗普10日在內閣會議上被記者問及中國的反制手段時，特朗普笑著表示， 「我想我聽過更糟糕的事」， 現場也響起一陣笑聲。