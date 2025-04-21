特朗普關稅戰｜中國限稀土出口成王牌　美國僅有半年庫存

中美貿易戰持續升溫，美媒《CNN》直指這場博弈關鍵在「稀土」（rare earth），因為中國掌握全球92%稀土，小至iPhone手機、大至F-35戰機都得用，對目前僅有6個月庫存的美國來說是張「王牌」。

據《CNN》報道，稀土由17種元素組成，雖然儲量比黃金更為豐富，但提取和加工過程複雜且成本高昂。根據國際能源總署的數據顯示，中國不僅佔全球稀土礦產量的61%，在加工階段更掌握高達92%的全球產量。

掌握高達92%全球產量

由稀土製成的磁鐵可以用於智能手機、汽車和噴射發動機以及核磁共振機器中製造更小、更高效的電動摩打和發電機。它們也是從F-35隱形戰鬥機到核動力攻擊潛艇等一系列大型武器的重要組成部分。