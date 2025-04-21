特朗普關稅戰｜中國限稀土出口成王牌　美國僅有半年庫存

中美貿易戰持續升溫，美媒《CNN》直指這場博弈關鍵在「稀土」（rare earth），因為中國掌握全球92%稀土，小至iPhone手機、大至F-35戰機都得用，對目前僅有6個月庫存的美國來說是張「王牌」。
據《CNN》報道，稀土由17種元素組成，雖然儲量比黃金更為豐富，但提取和加工過程複雜且成本高昂。根據國際能源總署的數據顯示，中國不僅佔全球稀土礦產量的61%，在加工階段更掌握高達92%的全球產量。
掌握高達92%全球產量
由稀土製成的磁鐵可以用於智能手機、汽車和噴射發動機以及核磁共振機器中製造更小、更高效的電動摩打和發電機。它們也是從F-35隱形戰鬥機到核動力攻擊潛艇等一系列大型武器的重要組成部分。
北京政府於4月4日宣布對7種稀土礦物實施出口限制，此舉被視為對美國總統特朗普對中國商品徵收「對等」關稅的反制措施。報道指出，此一舉措可能給美國帶來「重大打擊」，並暴露出美國對中國稀土的依賴程度有多高，並稱是中國手中握有的一張有力王牌（a powerful card to play），用來對抗這場貿易戰。
美國稀土公司執行長巴拉德（Joshua Ballard）補充說明，目前這些出口實際上已被暫停，而美國境內的庫存量有限；ThREE顧問公司主席甘迺迪（Jim Kennedy）進一步稱：「如果中國真的切斷供應，你只有6個月的庫存，然後就得關燈回家」。
2027年才能實現量產
目前美國擁有一座稀土礦，但其不具備分離重稀土的能力，稀土礦石需運往中國加工。儘管特朗普政府已啟動國內稀土供應鏈重建計劃，但進展緩慢。建立這樣的產能不僅需要很長時間和持續大量的投資，而且即便美國能建好這樣的產線，也根本不足夠實現稀土的自給自足。
美國國防部自2020年起投入4.39億美元建設稀土加工設施，但戰略暨國際研究中心CSIS指出，這些設施最早要到2027年才能實現量產，且產能仍遠低於中國。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章