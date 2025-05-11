特朗普關稅戰｜中美官員連續兩天日內瓦會面 特朗普聲稱取得重大進展

中美經貿高層會談周六(10日)於瑞士日內瓦舉行，並於周日繼續。中方牽頭人為國務院副總理何立峰，美方則是財政部長貝森特，首天會談持續超過10小時，雙方並未有公布會面內容。美國總統特朗普則在社交網聲稱，會談取得「重大進展」，但無提及甚麼進展。有經濟分析家稱，對會談取得突破不抱太大期望。
特朗普政府向中國徵收高關稅引爆兩國貿易糾紛，這是中美高層自關稅戰後首次面對面會談。何立峰5月9日至12日訪問瑞士，中國外交部日前稱，是應美方請求舉行經貿會談。路透社稱，中美會談在瑞士駐聯合國大使的官邸舉行，至周六晚8時左右才結束，雙方於翌日繼續會面。除了貝森特，美方代表團成員還包括美國貿易代表格里爾。
中美經貿高層會談｜特朗普：達成了很多共識
周六會談結束後，中美無公布進展情況。特朗普則在社交網發文形容會談正面，中美在友好和具建設性下全面重啟談判。他又說，「今天在瑞士與中國舉行了一次非常好的會晤，雙方討論了很多事情，達成了很多共識……取得了重大進展（GREAT PROGRESS MADE）」，但沒有說明進展情況。貝森特在會談前稱，外界不要期望是次會談將達成重大貿易協議，但雙方會面對談判是重要一步。主管經濟事務的瑞士聯邦副主席帕姆蘭上周五與中美代表分別會晤，他稱雙方開啟會談已是成功，假如中美達成路線圖並決定持續協商，將為緊張局面降溫。
中美經貿高層會談｜新華社時評：對話效果有賴於雙方誠意
新華社周六(10日)發表時評稱，中方在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，決定同意與美方進行接觸。文章提到，美方單方面挑起的關稅戰，已對其自身經濟造成衝擊，給全球產業鏈供應鏈穩定帶來負面影響。在此背景下，雙方坐下來談具有積極意義，是解決分歧、避免衝突升級的必要途徑。然而，對話效果有賴於雙方的誠意與努力，尤其在於美方能否真正做到理性務實。