特朗普關稅戰｜中美官員連續兩天日內瓦會面 特朗普聲稱取得重大進展

中美經貿高層會談周六(10日)於瑞士日內瓦舉行，並於周日繼續。中方牽頭人為國務院副總理何立峰，美方則是財政部長貝森特，首天會談持續超過10小時，雙方並未有公布會面內容。美國總統特朗普則在社交網聲稱，會談取得「重大進展」，但無提及甚麼進展。有經濟分析家稱，對會談取得突破不抱太大期望。

特朗普政府向中國徵收高關稅引爆兩國貿易糾紛，這是中美高層自關稅戰後首次面對面會談。何立峰5月9日至12日訪問瑞士，中國外交部日前稱，是應美方請求舉行經貿會談。路透社稱，中美會談在瑞士駐聯合國大使的官邸舉行，至周六晚8時左右才結束，雙方於翌日繼續會面。除了貝森特，美方代表團成員還包括美國貿易代表格里爾。