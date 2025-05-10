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國際
2025-05-10 12:00:54

特朗普關稅戰｜侵侵報答辛康納利　007系列豁免電影關稅

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美國總統特朗普。（圖／美聯社）

美國總統特朗普日前宣布，將對所有美國境外製作的電影徵收100%的關稅，但幾天後又改口，表示007占士邦系列電影可豁免，因為要報答已故的「第一代占士邦」辛康納利（Sean Connery）對他的恩情。

泰晤士報等外媒綜合報道，特朗普稍早宣布和英國達成全面貿易協議後，強調在英國製作的電影仍將被徵收100%的關稅，但唯獨「007系列電影」可以豁免。

「占士邦沒有甚麼需要擔心的」

特朗普是在跟英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面時，提到這項決定。他提到關於關稅：「占士邦沒有甚麼需要擔心的，這點我可以跟你確定。」

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他表示，當年曾在蘇格蘭的鴨巴甸申請興建高爾夫球場，時間長達4年，過程中遭到當地政府不斷阻擋，最後是辛康納利出面為特朗普說話，讓他的興建案得以通過。

007最新電影於倫敦製作

如今為了報恩，特朗普表示將看在老友辛康納利的面子上，為007系列電影豁免關稅，並當眾學老友的口吻表示「真是了不起，辛康納利！」

事實上亞馬遜的米高梅工作室，目前正在倫敦進行007最新電影的前期製作，也因此這對製作團隊來說無異是一大好消息。但對於同時也在英國等地製作荷里活大片《奧德賽》（The Odyssey）的導演路蘭（Christopher Nolan）來說，天價關稅仍是一大考驗。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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