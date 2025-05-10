特朗普關稅戰｜侵侵報答辛康納利　007系列豁免電影關稅

美國總統特朗普日前宣布，將對所有美國境外製作的電影徵收100%的關稅，但幾天後又改口，表示007占士邦系列電影可豁免，因為要報答已故的「第一代占士邦」辛康納利（Sean Connery）對他的恩情。

據《泰晤士報》等外媒綜合報道，特朗普稍早宣布和英國達成全面貿易協議後，強調在英國製作的電影仍將被徵收100%的關稅，但唯獨「007系列電影」可以豁免。

「占士邦沒有甚麼需要擔心的」

特朗普是在跟英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面時，提到這項決定。他提到關於關稅：「占士邦沒有甚麼需要擔心的，這點我可以跟你確定。」